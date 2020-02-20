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التحفظ على مكملات غذائية وأجهزة ليزر بمراكز تجميل بدون تراخيص بالشرقية

الخميس، 20 فبراير 2020 07:19 م
التحفظ على مكملات غذائية وأجهزة ليزر بمراكز تجميل بدون تراخيص بالشرقية مراكز تجميل
الشرقية – إيمان مهنى

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ضبط مديرية الصحة كميات من مكملات غذائية وأجهزة تجميل غير مصرح باستخدامها، داخل مراكز تجميل بدون تراخيص، بفاقوس، ذلك بناء علي تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها مما يعرض صحة المواطنين للخطر .

فشنت إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير الإدارة، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بالشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، ومفتشي التموين بالمحافظة، حملة مفاجئة مشتركة، علي المراكز الطبية، ومراكز التجميل الخاصة بفاقوس، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 مركز للتجميل غير مرخص، 2  مركز جراحة أحدهم غير مرخص وغير مطابق للإشتراطات الصحية، والآخر مرخص ويوجد به غرفة عمليات غير مكتملة الإشتراطات الصحية، بالإضافة إلي حيازتهم مستحضرات ومكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأجهزة  كافيتيشن وليزر لا يصرح بإستخدامها إلا من خلال طبيب بشري مؤهل، مما يخالف قانون مزاولة مهنة الطب البشري، ويعرض الصحة العامة للمواطنين للخطر، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتحريز المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر جنح حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة فاقوس .

يذكر أنه قامت إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور حسام قمحاوى مدير الإدارة، بشن حملات تفتيشية مكثفة علي المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، أسفرت جهود هذه الحملات عن غلق 448 منشآة طبية خاصة مخالفة، كما تم تحرير 393 محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة، كما تم فحص 170 شكوي  والرد عليها، كما تم إصدار الترخيص لعدد 411 منشآت الخاصة منها " 220 عيادة طبية ، 56 عيادة أسنان ، 24 مركز طبي ، 6 عيادات تخصصية ، 98 معمل تحاليل طبية ، 6 مركز علاج طبيعي ، مستشفي خاصة " .

 

 

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