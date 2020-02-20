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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بعمليات شراء محلية وأجنبية

الخميس، 20 فبراير 2020 12:28 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بعمليات شراء محلية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 13717 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 1866 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 15656 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 5121 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل مستوى 1251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 1362 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.40% ليصل إلى مستوى 617 نقطة.
 
وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، 4.5 مليون سهم من خلال عمليتين، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات كريدى أجريكول-مصر، مجموعة عامر القابضة، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 444.8 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 2.9 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 5500 سهم.
 
فيما باعت مجموعة مرتبطة لشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 100 سهم.
 
فيما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات وهى المصرية للمنتجعات السياحية، دايس للملابس الجاهزة، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%.
 

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