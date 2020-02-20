الأوقاف: اعتماد 15 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع وزارة التضامن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس 20 / 2 / 2020م أسماء المرحلة الثانية للناجحين في مسابقة المحفظين والمحفظات متطوعين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ، وجارِ إرسال أسمائهم إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، مؤكدة يأتى ذلك فى إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعى.

افتتحت وزارة الأوقاف 20 مدرسة قرآنية جديدة لتحصين النشء والشباب ليصل إجمالي المدارس إلى (1170) مدرسة قرآنية، فعلى الراغبين في إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التقى بأوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين بحضور جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وصبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، وأيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، وأكد وزير الأوقاف أنه سيتم ترشيح المتميزين من أوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك للنظر في اعتماد من تنطبق عليه شروط التقدم منهم، وسيبث موقع الوزارة مقاطع صوتية للفائزين تباعًا.

وسيتم إدراج الفائزين جميعًا على قائمة المشاركين في المسابقات الدولية، وأن هذه المسابقة قد امتازت بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة من خلال التحكيم والتجرد المحض.

كما نظمت فعاليات القافلة الأولى للتيرم الثاني من القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة بمركزى أبو حمص ورشيد.

وقد ألقى الجانب الدينى الشيخ هيثم محمد رمضان محمد إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف البحيرة حيث استفاد منها ١٤٠٠ طالب وطالبة.

وتضمنت فعاليات الجانب الدينى ندوات دينية لطلبة الشهادات العامة الإعدادية والثانوية برشيد وأبو حمص حول معركة الوعي وكيفية البناء من خلال عدة عوامل منها: العلم والقراءة والأخلاق والقيم وعلو الهمة.