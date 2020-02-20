سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 11:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: اعتماد 15 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع وزارة التضامن

الخميس، 20 فبراير 2020 11:38 م
الأوقاف: اعتماد 15 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع وزارة التضامن وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف، اليوم الخميس 20 / 2 / 2020م  أسماء المرحلة الثانية للناجحين في مسابقة المحفظين والمحفظات متطوعين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ، وجارِ إرسال أسمائهم إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، مؤكدة يأتى ذلك فى إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعى.

افتتحت وزارة الأوقاف 20 مدرسة قرآنية جديدة لتحصين النشء والشباب ليصل إجمالي المدارس إلى (1170) مدرسة قرآنية، فعلى الراغبين في إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التقى بأوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين  بحضور جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وصبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، وأيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، وأكد وزير الأوقاف أنه سيتم ترشيح المتميزين من أوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك للنظر في اعتماد من تنطبق عليه شروط التقدم منهم، وسيبث موقع الوزارة مقاطع صوتية للفائزين تباعًا.

وسيتم إدراج الفائزين جميعًا على قائمة المشاركين في المسابقات الدولية، وأن هذه المسابقة قد امتازت بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة من خلال التحكيم والتجرد المحض.

كما نظمت فعاليات القافلة الأولى للتيرم الثاني من القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة بمركزى أبو حمص ورشيد.

وقد ألقى الجانب الدينى الشيخ هيثم محمد رمضان محمد إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف البحيرة حيث استفاد منها ١٤٠٠ طالب وطالبة.

وتضمنت فعاليات الجانب الدينى ندوات دينية لطلبة الشهادات العامة الإعدادية والثانوية برشيد وأبو حمص حول معركة الوعي وكيفية البناء من خلال عدة عوامل منها: العلم والقراءة والأخلاق والقيم وعلو الهمة.

 
1. منال عادل عبد القادر اسحاق القاهرة
2. أمال حسين أحمد الجمل القاهرة
3. ناهد بهيج خليل القاهرة
4. إيمان بيومي حسن محمد القاهرة
5. السيد شعبان علي محمد القاهرة
6. خديجة محمد علي محمد القاهرة
7. سحر عادل محمد شافعي القاهرة
8. هبه أحمد حسين القاهرة
9. منال صابر إبراهيم دسوقي القاهرة
10.   غادة محمد جمعة مهني القاهرة
11.   رجاء محمد رشاد حسن علي القاهرة
12.   مها محمد لطفي عبد القادر سليمان القاهرة
13. ميادة علي محمد على القاهرة
14. أماني عبد الشافي إبراهيم القاهرة
15.  أمل نور الدين محمد الحسيني القاهرة

 


مسابقة المحفظين

وزاره الاوقاف

وزارة التضامن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سمير عمر يستضيف وزيرتا "التضامن والتخطيط" فى "سكاى نيوز" الثلاثاء المقبل

الأحد، 16 فبراير 2020 08:51 م

اقتصاد القاهرة تنظم ندوة حول كتاب من الميدان للديوان بحضور وزير التضامن الأسبق

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:00 ص

استجابة لصحافة المواطن.. وزارة التضامن تتابع حالة مشرد التوفيقية

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:00 ص

برنامج مودة بوزارة التضامن يقدم عرضا مسرحيا لتوعية المقبلين على الزواج بمعرض الكتاب

الإثنين، 03 فبراير 2020 11:11 ص

وزارة التضامن تنقذ مسنة مريضة بلا مأوى في سوهاج.. صور

الجمعة، 31 يناير 2020 05:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة