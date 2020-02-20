الأقصر تحتفل بإطلاق اسم الشهيد أحمد عبد السلام على مدرسة قرية النمسا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تنظيم احتفالية بإطلاق اسم "الشهيد محمد أحمد عبد السلام" أحد شهداء مصر وأبطالها على مدرسة النمسا الإعدادية المشتركة، لتصبح "مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام الإعدادية" بالنمسا، حيث أقامت المدرسة الاحتفالية بمشاركة مع مجلس قروى النمسا ومكتب ثقافة النمسا.

وشهد الحفل عدة فقرات بدأت بالقرآن الكريم وفقرات شعر وأغاني وطنية، وتم تكريم أسرة الشهيد من قبل الوحدة المحلية بقرية النمسا، وأيضا تم تكريمهم من قبل مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام بحضور والد الشهيد الحاج أحمد عبد السلام ووالدته وأخوته وكل أسرته الكريمة، ومما زاد الحفل فرحة وسعادة الإنشاد الدينى الذى قدمه الشيخ حسين بيومي وختمه بتلاحم وطنى فى حب مصر،وذلك بحضور كل من العمدة ابو المكارم عبد الجليل والشيخ حسين البيومى والشيخ محمد الراجحي واللواء خميس الضوى عمدة المساوية والعمدة أشرف أبو العباس ومدير مكتبه ثقافة النمسا ومركز الشباب.

وكان الدكتور أحمد بسيوني مدير عام مستشفى أرمنت التخصصي غرب محافظة الأقصر، قد نظم اليوم الخميس، ندوة في مدرسة أرمنت الصناعية بنات، حول "فيروس كورونا"، وذلك بالتنسيق مع حسن نوبى على مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق بمستشفى أرمنت، ورواية إبراهيم أخصائي الصحافة والإعلام التربوى بمدرسة أرمنت، والتى تم خلالها تقديم شرح وافي حول "كورونا" تعريفه وطرق الوقاية منه وأعراضه وكيفية التعامل معه ومع الحالات المصابة.