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الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الخميس، 20 فبراير 2020 08:00 ص
الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام قطع المياه - صورة أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن انقطاع مياه الشرب عن مركز طامية بالكامل وبعض قرى مركزى الفيوم وسنورس أربعة أيام متواصلة، ابتداءً من ظهر يوم الأحد المقبل 23 فبراير وحتى الساعة 12 ظهر يوم الخميس المقبل 27 فبراير، وذلك بناءً على طلب شركة المقاولون العرب القائمة بأعمال الصيانات، من أجل عمل التجهيزات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات لخط المياه العكرة البالغ قطره 1400 مم بمحطة تنقية مياه بطامية.

وذكر بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أمس الأربعاء، أن المناطق المتأثرة هى "مركز طامية بالكامل بما فيه المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وقرى الصالحية وسيلا وتوابعها بمركز الفيوم، قرى منشأة بنى عتمان ومنشأة طنطاوى بمركز سنورس، وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصانع والشركات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة أعمال الصيانة والإصلاحات.

كما تعلن الشركة عن توفير سيارات مياه الشرب النقية لتغطية المناطق المتأثرة بالانقطاع ومدهم بمياه الشرب على مدار اليوم، وفى حالة طلب هذه السيارات مرة أخرى الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال على مكتب رئيس مجلس الإدارة.

كان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، وقع بروتوكول تعاون بين المحافظة والصندوق، لتطوير 6 مناطق غير مخططة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب عماد سعد حموده رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، واللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن ومسئولى التخطيط والاسكان بالمحافظة.

وخلال كلمته، أشاد محافظ الفيوم بدور صندوق تطوير العشوائيات فى تطوير المناطق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بصورة متكاملة، مشيراً إلى أن المناطق غير المخططة الـ6 التى سيتم تطويرها بتكلفة مالية قدرها 120 مليون جنيه، هى "الصوفى والعرضى" والحاكورة ومساكن حى جنوب، و"الشيخا شفا وبطل السلام" و"الصيفية"، و"عزبة مأمون وعلواية صاوى"، و"عزبة جبيلى".


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