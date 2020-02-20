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ارتفاع أسعار كشف الأطباء فى السعودية 7.8% مقارنة بالعام الماضى

الخميس، 20 فبراير 2020 04:16 ص
ارتفاع أسعار كشف الأطباء فى السعودية 7.8% مقارنة بالعام الماضى أطباء-صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع متوسطات أسعار كشف أطباء الصحة بنسبة تراوحت بين 7.8% إلى 4.8% خلال يناير الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من 2019.

وبلغت قيمة كشف طبيب عام 50.51 ريال خلال يناير 2020، مقارنة مع 47.16 ريال خلال يناير 2019، بارتفاع 7.1%. وبالمقارنة بالشهر السابق ارتفع متوسط كشف طبيب عام بنسبة 0.6% خلال يناير الماضي بالمقارنة بنحو 50.21 ريال خلال ديسمبر 2019.

وحقق متوسط كشف طبيب أطفال أعلى نسبة زيادة بنحو 7.85% خلال يناير الماضي ليسجل 69.93 ريال مقارنة مع 64.84 ريال خلال يناير 2019، بينما بلغ 69.83 ريال خلال ديسمبر 2019، ليرتفع بنسبة طفيفة خلال يناير بلغت 0.14%.

وبالمثل أيضا ارتفع متوسط كشف طبيب أسنان إلى 160.52 ريال خلال يناير الماضي مقارنة مع 153.09 ريال خلال يناير 2019، بنسبة زيادة 4.85%، بينما بلغ 161.22 ريال خلال ديسمبر 2019، ليسجل تراجع 0.43% خلال يناير 2020. وتصدر الهيئة العامة للإحصاء السعودية، متوسطات أسعار عدداً من السلع الغذائية والإنشائية والخدمات بشكل شهري.

 

 


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