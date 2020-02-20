إلغاء حفل لفرقة الدخلاوية فى بيت الجياد بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

أكد أشرف الشهداوى نقيب المهن الموسيقية بمحافظة الغربية، إلغاء حفل لفرقة الدخلاوية الذى كان من المقرر تنظيمه اليوم ببيت الجياد بمدينة طنطا، بناء على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف مطربى المهرجانات عن الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية ومنع التعامل معهم من قبل أى جهة.

وأضاف" الشهداوى" فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن تم تعميم منشور على جميع قاعات الأفراح والأندية بمنع التعامل نهائيا مع مطربى المهرجانات أو تنظيم حفلات لهم، منعا للتعرض للمسائلة القانونية، مؤكدا أن أى منشأة ستخالف ذلك القرار سيتم تحرير محضر غلق لها واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيالها.

وأوضح أن هناك تجاوبا مع جانبى مسئولى قاعات الأفراح بمنع إقامة أى حفلات لمطربى المهرجانات التزاما بقرار نقابة المهن الموسيقية.

وكان قد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعى، نسخة من قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف مطربى المهرجانات عن الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية ومنع التعامل معهم من قبل أى جهة، وشملت قائمة الممنوعين من الغناء 23 اسمًا لمطرب وفرقة مهرجانات شعبية.

وفيما لم يتبين صحة النسخة المنشورة من قرار نقابة الموسيقيين بوقف مطربى وفرق المهرجانات، قد جاء نص القرار الموقع من منصور هندى رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، كالتالى: "كشف بأسماء مطربى وفرق المهرجانات الصادر قرار بمنع التعامل معهم بناء على قرار السيد النقيب العام ومجلس الإدارة.. قرار إيقاف لجميع مطربى وفرق المهرجانات مما لم يذكروا بالكشف وغيرهم ممن لا يحملون كارنيه من نقابة المهن الموسيقية".

وتضمن قرار الإيقاف عن الغناء، كل من: "أبو ليلة، الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيجا، حسن شاكوش، ريشة كوستا، على سمارة وأحمد عزت، الدخلاوية، ولاد سليم، حمو بيكا، شواحة، نجوم المهرجانات، علاء فيفى، عمر كمال، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ، فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالى، كزبرة وحنجرة، مجدى شطة، وزة مطرية"، فيما لم تشمل القائمة اسم الفنان محمد رمضان، رغم إشارة الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، إلى أنه لن يصدر له تصريحات غناء، وأنه سيكون من ضمن الممنوعين من الغناء.