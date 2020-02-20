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الخميس، 20 فبراير 2020 05:57 م
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إزالة 61 حالة تعدى على مساحة 35 ألف متر مربع بأسوان.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 05:57 م
إزالة 61 حالة تعدى على مساحة 35 ألف متر مربع بأسوان.. صور إزالة التعديات
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتعاون مع شرطة المرافق وقوات مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، وعلى مدار 3 أيام، حملات متواصلة لإزالة التعديات بنطاق حى جنوب ضمن الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، حيث تم إزالة 61 حالة تعدى بإجمالى مساحة 35 ألف و765 م2 منها 13 تنفيذ قرار إزالة ، بجانب 45 حالة إزالة فورية.

صرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان والذى أكد على أنه فى نفس الوقت تم بنطاق حى غرب تنفيذ عدد 2 قرار إزالة تندة مخالف وغلق وتشميع، علاوة على إزالة كشك بجوار عمارات النادى على مساحة ٢١ م2، موضحاً بأنه شارك فى جهود حملات إزالة التعديات قوات من مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء خالد يوسف مساعد مدير الأمن، فيما شاركت قوات شرطة المرافق فى إزالة الإشغالات ومخالفات التنظيم بقيادة المقدم عاطف عبدالله.

ومن جانبه شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكاتف جهود كافة الأجهزة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى أشكال للتعديات لتحقيق الجدية المطلوبة فى التصدى المباشر والحازم للمخالفين حفاظاً على أراضى أملاك الدولة، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بعدم التسامح مع أى تعدى يتم أو تم إقامته بشكل غير قانونى، وذلك تحقيقاً لسيادة القانون وحفاظاً على هيبة الدولة وحق الأجيال القادمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة فى أراضيها.

وفى سياق آخر، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن الإنتهاء من إعداد خطة إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى المناطق الساخنة والتى تشهد تكرار الكسور والطفح بمدينة أسوان، وذلك بعد إعتماد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمبلغ 44 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى، ثم سيتم إعتماد مبلغ 165 جنيه فى نهاية يونيو القادم.

وأوضح، بأنه تم وضع الحلول العاجلة والآجلة المتعلقة بحل مشاكل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة بعد نجاح المحافظة فى رفع مطالبها فى هذا الشأن إلى المستوى الأعلى بالدولة حيث تم عمل توقيع العديد من البروتوكولات بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع بإجمالى 463 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى مدن وقرى ونجوع المحافظة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية.

 

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