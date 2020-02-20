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إزالة 470 حالة على أراضى أملاك الدولة والسكة الحديد والزراعة بالخانكة

الخميس، 20 فبراير 2020 11:02 م
إزالة 470 حالة على أراضى أملاك الدولة والسكة الحديد والزراعة بالخانكة جانب من الإزالة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، تنفيذا للموجة الـ 15 بمركز ومدينة الخانكة، حيث تم إزالة 474 حالة تعدى بمساحة إجمالى 38268 متر، منهم 376 حالة على أملاك الدولة بمساحة 25200 متر، عبارة عن مقابر بمقابر جمعية النصر بأبو زعبل، ليس بهم موتي، و4 حالات أملاك دولة بعرب العليقات بمساحة 1050 متر، و4 حالات سكة حديد بمساحة 1175 متر، و90 حالة على الأرض الزراعية بمساحة 10843 متر عبارة عن مسلحات ومبانى سويسي.

وشارك بالحملة كل من العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، واللواء السيد يوسف، واللواء حسن عليوة مساعدى مدير الأمن، والعميد شريف الهامى مأمور مركز الخانكة، والنقيب إبراهيم عبيد مركز الشرطة، وباقى ضباط الشرطة بالحملة، وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، ومحمد عبدالرحمن مدير الإدارة الزراعية، وصباح إبراهيم رئيسة وحدة أبو زعبل، والسيد الاكشر رئيس وحدة المنايل، وعبير راغب رئيسة وحدة عرب العليقات، وأحمد نبوى رئيس وحدة سرياقوس.

وتمت الإزالة بمعدات المجلس والتحسين حيث تم احضار 2 لودر كبير من المجلس وشكاوش دقاق ولودر من التحسين حيث تم العمل بعدد 4 معدات للتتم الازالة بأكمل وجه.

وأكد المحافظ، على التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية فى حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة تنفيذا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين، دون حدوث أى خسائر فى الأرواح والمعدات حيث تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة فى تنفيذ الإزالات وإزالة الحالات الصارخة وأيضا الحالات التى مازالت فى مهدها.

وأضاف، أنه لن يسمح لأى مواطن بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سواء بالتبوير أو بالبناء، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح، ووضع الضوابط التى يتم التعامل بها بكل حزم مع المخالفين حفاظا عليها فهى ثروة مصر القوميه ومستقبل أجيالها القادمة، مطالبا الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الجيدة ووقف أعمال البناء المخالف فى المهد قبل ان تتفاقم ويصعب التعامل معها، داعيا المواطنين لعدم مخالفة القانون والتوجه للتصالح فورا فى الحالات التى ينطبق عليها قانون المصالحات والا سيتم الإزالة بشكل فوري.

وأكد المحافظ، على ضرورة وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

 

 

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اخبار القليوبية

امن القليوبية

الموجة الـ 15

التعديات على الاراضى الزراعية

املاك الدولة

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