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أهالى الشرقية يطالبون بفحص تراخيص محطات المحمول أعلى المنازل

الخميس، 20 فبراير 2020 07:00 ص
أهالى الشرقية يطالبون بفحص تراخيص محطات المحمول أعلى المنازل
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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طالب أهالي محافظة الشرقية، وزير البيئة ووزير الصحة ورئيس مرفق الاتصالات بالتدخل السريع لإنقاذ حياة الملايين من المواطنين بسبب الخطر الداهم الذي يهدد حياتهم وصحتهم وسلامتهم جراء انتشار أبراج المحمول بكل المناطق.

وقال السيد خضر أحد مواطني مركز فاقوس إن ظاهرة انتشار أبراج تقوية شبكات المحمول بطريقة عشوائية أعلى أسطح المنازل التى يقطن بها الأسر تهدد الصحة العامة، مشيرًا إلى أن الأسر أصبحت مسلوبة الإرادة بعد منح الجهات المسئولة تراخيص لشركات المحمول دون النظر إلى أضرارها وما تسببه من مشاكل صحية تصل إلى الإصابة بأمراض السرطان بأنواعه والذى يؤدى بدوره إلى الموت المحقق.

وقال إن أبراج شبكات المحمول انتشرت بشكل كبير وعشوائي أعلى أسطح مبانٍ تم بناؤها بطرق عشوائية وبدون تراخيص من الجهات المختصة ومخالفة لشروط السلامة والأمان مضيفًا: "المسئولون يهرعون بمعداتهم لهدم سور بسيط يقوم أي مواطن ببنائه وتحيله للمحاكمة لمخالفة القانون وكل المخالفات ترتكب أيضًا في مثل هذه الأبراج التى تدمر الصحة وتكون سببًا فى انهيار وتصدع المبانى التى نصبت الأبراج عليه".

وأضاف علاء عزب المحامي بفاقوس أن هذه الأبراج تمثل خطورة داهمة على صحة الإنسان وتهدد حياته بسبب مجاملة السلطة المختصة للشركات الكبرى وتجعل الشركات تمارس نشاطها مؤذٍ بمنحها تراخيص مخالفة لتنظيم أعمال البناء والمعايير القانونية المنظمة من قبل قوانين الاتصالات إذ أن الشركات تقوم بعمل قواعد خرسانية ضخمة وهذا يعد عملاً من أعمال البناء يلزمه الحصول على رخصة بناء منفصلة عن منح ترخيص التشغيل لما تمثل إقامة القواعد الخرسانية الضخمة اللازمة لإنشاء شبكة المحمول من خطورة كبيرة على السلامة الإنشائية للمبنى بل من الممكن أن تؤدى إلى انهيار المبنى وقصر عمره الافتراضي.

 

 

برج فوق برج مخالف
برج فوق برج مخالف

 

محطات المحمول تملأ المدينة
محطات المحمول تملأ المدينة

 

الأهالى متضررة
الأهالى متضررة

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