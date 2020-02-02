3 ملايين دولار تكلفة تحقيق مساءلة ترامب

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كشف تقرير حديث أن تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى بدأه نواب الحزب الديمقراطى بمجلس النواب بالكونجرس منذ ديسمبر الماضى تكلف نحو 3 ملايين دولار على دافعى الضرائب الأمريكيين.

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة (هيريتيدج) البحثية الأمريكية إلى أن هذه التكلفة تتضمن الإنفاق على رواتب 106 موظفين من العاملين فى الكونجرس من لجان الاستخبارات والإشراف والإصلاح بالإضافة للجنة القضائية ممن عملوا على الاستعدادات للتحقيق منذ 24 سبتمبر وحتى 13 ديسمبر الماضيين.



كما تضمنت هذه التكلفة ساعات العمل لستة محامين مثلوا خلال جلسات الاستماع التى عقدت بمجلس النواب.



وتتجه محاكمة ترامب نحو إسدال الستار على نهايتها بسبب تزايد احتمالات تبرئته من جانب الأغلبية المؤيدة له بمجلس الشيوخ الذى رفض استدعاء شهود فى هذه المحاكمة.



وبدأ تحقيق المساءلة لترامب بغرض عزله فى مجلس النواب الأمريكى بسبب اتصالات أجراها ترامب بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى وتردد أنه طلب منه إجراء تحقيق فساد حول جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الديمقراطى البارز فى الانتخابات الرئاسية للعام الجارى.