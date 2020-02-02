22 مليون جنيه لمد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج أن الشركة انتهت من حصر المناطق المحرومة من خدمات مياه الشرب والتي تتمثل في الامتدادات العمرانية المستجدة التى لديها موافقات تنظيمية ولا يوجد بها خطوط مياه أو صرف صحى.

وأضاف رئيس شركة المياه والصرف الصحى فى بيان له ، أن أعضاء مجلس النواب استطاعوا الحصول علي موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لخدمة تلك المناطق حيث إستطاع النائب احمد نشات منصور عضو مجلس النواب عن مركز سوهاج الحصول على مبلغ 2.5 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 5 كم كما حصل النائب خالد ابو زهاد عضو مجلس النواب عن مركز جهينة على مبلغ 3.475 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب ببندر وقرى جهينة.

كما حصل النائب رأفت ابو الخير عضو مجلس النواب عن مركز البلينا على مبلغ 4 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من المياه بمركز البلينا كما تمكن النائب علاء مازن عضو مجلس النواب عن مركز سوهاج الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 10 كم كما حصل النائب فيصل الشيبانى عضو مجلس النواب عن مركز المنشاة على مبلغ 4 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى ومدينة المنشاة كما تمكن النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن مركز طهطا الحصول على مبلغ 3 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بطهطا كما استطاع النائب ياسر الهوارى عضو مجلس النواب عن مركز العسيرات الحصول على مبلغ مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب باولاد حمزة ومركز العسيرات كما حصل النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن مركز ساقلتة على مبلغ 2 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بساقلتة.