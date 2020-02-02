سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

155.9 مليون جنيه إجمالى الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال يناير 2020

الأحد، 02 فبراير 2020 09:39 م
155.9 مليون جنيه إجمالى الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال يناير 2020 مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصلحة الجمارك فى بيان مساء اليوم الأحد عن حجم إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة قد تجاوزت 155 مليون جنيه، وحسب البيان فقد بلغ عدد الحاويات الـواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة بولا سليمان ميخائيل خلال شهر يناير 2020 حوالى 56 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعــدد طرود إجمالى 5 ألاف و569 طرد بوزن إجمالى 1193 طن 780 كيلوجراما.

كما تـم الإفراج عـن 147 شـهادة سحب جزئية بعدد 12 ألف و884 طرد بوزن إجمالى 2672 طنا و127 كيلوجراما.

وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامـة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يناير 2020 حوالى 20 مليون و859 ألف و563 جنيهاً وإجمالى الغرامات 9 ألف 35 جنيهاً.

بينما بلغ إجمالى الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 132 مليون و798 ألف 154 جنيها وإجـمالى ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليـون و487 ألف و91 جنيهاً والرسوم المحصلة لحساب غـــرفة الأدخـنة 743 ألف و545 جنيها وإجمالى المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحـصلة 3 ألف و785 جنيها وبلغ إجمالى ضريبة المهن الحرة لشهر يناير 2020 7 ألف و900 جنيه.

وبذلك يكون إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يناير 2020 حوالى 155 مليون و922 ألف و880 جنيها.

وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالى قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 4 ملايين و130 ألف و925 جنيها.


جمارك الدخان

إيرادات

يناير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة