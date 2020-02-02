155.9 مليون جنيه إجمالى الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال يناير 2020

كشفت مصلحة الجمارك فى بيان مساء اليوم الأحد عن حجم إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة قد تجاوزت 155 مليون جنيه، وحسب البيان فقد بلغ عدد الحاويات الـواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة بولا سليمان ميخائيل خلال شهر يناير 2020 حوالى 56 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعــدد طرود إجمالى 5 ألاف و569 طرد بوزن إجمالى 1193 طن 780 كيلوجراما.

كما تـم الإفراج عـن 147 شـهادة سحب جزئية بعدد 12 ألف و884 طرد بوزن إجمالى 2672 طنا و127 كيلوجراما.

وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامـة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يناير 2020 حوالى 20 مليون و859 ألف و563 جنيهاً وإجمالى الغرامات 9 ألف 35 جنيهاً.

بينما بلغ إجمالى الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 132 مليون و798 ألف 154 جنيها وإجـمالى ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليـون و487 ألف و91 جنيهاً والرسوم المحصلة لحساب غـــرفة الأدخـنة 743 ألف و545 جنيها وإجمالى المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحـصلة 3 ألف و785 جنيها وبلغ إجمالى ضريبة المهن الحرة لشهر يناير 2020 7 ألف و900 جنيه.

وبذلك يكون إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يناير 2020 حوالى 155 مليون و922 ألف و880 جنيها.

وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالى قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 4 ملايين و130 ألف و925 جنيها.