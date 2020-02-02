15 دولة بالاتحاد الأوروبى تطالب بالحفاظ على المساعدات المخصصة لها من بروكسل

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طالبت 15 دولة بالاتحاد الأوروبي، السبت، الإبقاء على المساعدات المالية المعروفة باسم "تمويل الاندماج" للدول الأعضاء من جنوب وشرق أوروبا فى مستوياتها الحالية فى الموازنة طويلة المدى الجديدة الخاصة بالاتحاد.



وبعد يوم من انسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد، قالت مجموعة الدول التى تطلق على نفسها اسم "أصدقاء التماسك" - فى بيان خلال اجتماع لمسئوليها فى البرتغال قبيل قمة الاتحاد بشأن الموازنة فى 20 فبراير الجارى ببروكسل - "ينبغى أن يحتفظ تمويل سياسة الاندماج للأعوام من 2021 إلى 2027 بمستوى الإطار المالى المتعدد السنوات لأعوام 2014-2020".

وأضاف البيان - حسب ما نقلت النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكترونى - "لا ينبغى أن تعانى أى دولة عضو من خفض قصير المدى وغير متناسق فى توزيع التمويلات".



ويقدم الاتحاد الأوروبى "تمويل الاندماج" لدول أعضاء فى الجنوب والشرق لمساعدتها على الاستثمار فى مجالات التنمية ومواكبة الدول الأغنى فى التكتل.



ويضم تحالف "أصدقاء التماسك" كلا من: البرتغال وقبرص والتشيك واستونيا والمجر ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا، إلى جانب بلغاريا واليونان ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا.