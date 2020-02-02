10 معلومات عن جريمة قتل عاطل بـ12 طعنة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف-كريم صبحى

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات مقتل عاطل داخل شقته بالجيزة. وينشر اليوم السابع 10 معلومات عن الجريمة الغامضة:

1- المجنى عليه عاطل عن العمل، ويقيم بمفرده بالشقة التى شهدت الجريمة.

2- شقيق الضحية اكتشف الجريمة عندما توجه للاطمئنان عليه بعد ملاحظته غيابه.

3- القاتل اعتدى على المجنى عليه بسلاح أبيض وهرب دون ترك دليل يكشف هويته.

4- مناظرة الجثة كشفت عن تلقيه 12 طعنة بأنحاء متفرقة بجسده.

5- قررت النيابة العامة تشريح الجثة والتصريح بدفنها وطلبت تحريات المباحث.

6- يواصل رجال المباحث فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية مرتكب الجريمة.

7- فريق البحث الجنائى يفحص المترددين على المجنى عليه للوصول لأى خيط يقود للقاتل.

8- جيران القتيل أكدوا عدم مشاهدتهم للقاتل.

9- خبراء الأدلة الجنائية رفعوا بصمات من مسرح الجريمة وتحفظوا على عينات من دماء القتيل لتحليلها.

10- استمع رجال المباحث لأقوال أسرة القتيل لكشف الخلافات الخاصة به وعلاقاته.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت المادة أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

اشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.