وكيل صحة الغربية: إدراج مستشفى قطور المركزى ضمن خطة التطوير

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية وضع مستشفى قطور المركزى ضمن خطه التطوير، وذلك حرصا على سلامة المواطنين.
وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان له، أنه خلال الشهر القادم سيتم استلام 50 ماكينة غسيل كلوي بعد فحص جميع الماكينات على مستوى مستشفيات المحافظة والتى تعدت أكثر من ساعات العمل الطبيعية وهى 40 ألف ساعة.
كما شدد على جميع العاملين بالإدارت المعنية، بالمرور الدائم على المستشفى وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة للمستشفى، كما أكد على استعداده الكامل للتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الرعايه الكاملة للمواطنين.
من ناحيه أخرى كلف وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة مكافحة العدوى بتدريب الفرق بالمستشفيات والإدارات الصحية على سياسات مكافحة العدوى وكيفية الوقايه من فيرس كورونا.
كما عقد مدير إدارة مكافحة العدوى اجتماعا بجميع العاملين بمكافحة العدوى لتنفيذ توصيات وكيل الوزارة، وشدد على المرور الصباحي والمسائى للتأكد من تنفيذ جميع سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى على جاهزية غرف العزل داخل جميع المستشفيات ومراجعة جميع مستلزمات مكافحة العدوى لاستقبال أى حالات بها اشتباه لفيروس كورونا والمتابعة اليومية على شركات الأمن والنظافة وتدريبهم على سياسات مكافحة العدوى الخاصة بهم.
وأشار إلى عمل امتحان تقييم لجميع أعضاء الفرق بالمستشفيات والإدارات لمعرفة أوجة القصور ومعالجتها علي الفور.
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