وكيل صحة الغربية: إدراج مستشفى قطور المركزى ضمن خطة التطوير

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان له، أنه خلال الشهر القادم سيتم استلام 50 ماكينة غسيل كلوي بعد فحص جميع الماكينات على مستوى مستشفيات المحافظة والتى تعدت أكثر من ساعات العمل الطبيعية وهى 40 ألف ساعة.

كما شدد على جميع العاملين بالإدارت المعنية، بالمرور الدائم على المستشفى وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة للمستشفى، كما أكد على استعداده الكامل للتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الرعايه الكاملة للمواطنين.