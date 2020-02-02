وكيل تعليم القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.27%

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الانتهاؤ من رصد ومراجعة درجات الطلاب بالشهادة الإعدادية بالمحافظة، والتي وصلت نسبة النجاح بها هذا العام 70.27%، على أن يتم نشرها على موقع المديرية، حيث انتهت أعمال التصحيح كما تمت أعمال رصد الدرجات في الكنترول الرئيسي، وتمت أعمال المراجعة النهائية للدرجات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فى بيان أن سبب تأخر الإعلان بالنسبة لمديرية القليوبية، قياسا بمديريات القاهرة والجيزة، يأتي بسبب مركزية الكنترول، حيث يتم هناك التصحيح وإعلان النتائج على مستوى الإدارات، بينما تتم عملية التصحيح والرصد وإعلان النتيجة في القليوبية، على مستوى الكنترول الرئيسي.

وتابع "عجلان"، أن هناك عددا من الطلاب، حصل على الدرجات النهائية في بعض المواد، فيما تجاوزت نسب النجاح في اللغة العربية لأكثر من 95%.

وأوضح "عجلان"، أنه من المقرر إعلان النتيجة فور اعتمادها من المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، ورصد درجات الطلاب، مضيفا أن أعضاء الكنترول يقومون حاليا بمراجعة ماتم رصده من درجات قبل اعتماد النتيجة وإعلانها رسميا.

وأضاف وكيل تعليم القليوبية، أنه أعطى تعليمات مشددة لأعضاء الكنترول والمراجعين، بضرورة توخي الدقة أثناء رصد درجات الطلاب، ومراجعتها مراجعة دقيقة حرصا على مستقبل الطلاب.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى القليوبية، والبالغ عددهم 95 ألفًا و538 طالبًا وطالبة، وقد أدوا الامتحانات في 407 لجان، وسط إجراءات مشددة.

وفي هذا السياق أكد أنه عقد اجتماعًا برؤساء لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول، بحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام بالمديرية، وأشرف إدريس مدير إدارة أمن المديرية، وعزة مصطفى مدير التعليم الإعدادى بالمديرية.

وأشار خلال الاجتماع الذى عقد بمدرج مدرسة بنها التجارية المتقدمة، إلى أن الامتحانات من أخطر المهام التعليمية، لذا فإنها تحتاج من المشاركين فيها الحكمة فى إدارة المواقف الخاصة بها مع الدقة والسرية والأمانة المتناهية أثناء تنفيذ هذه المهام وحرصًا على انضباط العمل بلجان سير الامتحانات.