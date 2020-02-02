وقف 27 عربة حنطور وتغريم أصحابها بسبب ضرب الأحصنة بالكرباج بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

قرر العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو بمحافظة أسوان، وقف 27 عربة حنطور عن العمل لمدة 10 أيام وتغريم أصحابها مبلغ 100جنيهاً، وذلك للإصرار على استعمال السوط "الكرباج" بوحشية ضد الأحصنة التى تجر عربات الحنطور أثناء سيرها بكورنيش النيل وعلى متنها سائحين أجانب، مع مصادرة "الأسواط" من أصحابها.

وأكد رئيس مدينة إدفو، أن هذا القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بشأن التفتيش والمتابعة الميدانية المستمرة على وسائل نقل السياحة "عربات الحنطور" العاملة بقطاع السياحة، تحت إشراف أحمد الشريف، مدير النقل البطيئ بالوحدة المحلية، والارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للسائحين والزائرين الأجانب والعرب والمصريين، والقضاء على سلبيات العمل أول بأول، ونظرا لورود شكاوى عديدة بشأن سوء معاملة حيوان الجر بعربات الحنطور والقسوة عليه بالضرب المستمر بالسوط "الكرباج" مما تسبب فى انزعاج الكثير من السياح وعزوفهم عن ركوب عربات الحنطور وركوب وسيلة أخرى بدلاً منها.

وكان العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة ومركز إدفو بأسوان، قرر سحب 120 رخصة سير لعربات الحنطور وإعادة فحصها الفنى، وذلك على خلفية واقعة انقلاب عربة حنطور، وقال العميد عامر، فى بيان صحفى، إنه اكتشف خلال جولته الميدانية بمدينة إدفو واقعة انقلاب عربة حنطور نظرا لسوء حالتها الفنية وعدم مطابقتها للعمل، وعلى الفور وجه بسرعة توفير عربة حنطور بديلة لنقل السائحين لاستكمال جولتهم السياحية داخل المدينة، وأوضح رئيس مدينة إدفو، أنه وجه بسحب 120 رخصة سير لعربات الحنطور لإعادة فحصها الفنى وفقاً لضوابط العمل بالشكل المطلوب لتحقيق أقصى درجات الانضباط.