سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 08:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وقف 27 عربة حنطور وتغريم أصحابها بسبب ضرب الأحصنة بالكرباج بأسوان

الأحد، 02 فبراير 2020 10:55 م
وقف 27 عربة حنطور وتغريم أصحابها بسبب ضرب الأحصنة بالكرباج بأسوان حنطور - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو بمحافظة أسوان، وقف 27 عربة حنطور عن العمل لمدة 10 أيام وتغريم أصحابها مبلغ 100جنيهاً، وذلك للإصرار على استعمال السوط "الكرباج" بوحشية ضد الأحصنة التى تجر عربات الحنطور أثناء سيرها بكورنيش النيل وعلى متنها سائحين أجانب، مع مصادرة "الأسواط" من أصحابها.

وأكد رئيس مدينة إدفو، أن هذا القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بشأن التفتيش والمتابعة الميدانية المستمرة على وسائل نقل السياحة "عربات الحنطور" العاملة بقطاع السياحة، تحت إشراف أحمد الشريف، مدير النقل البطيئ بالوحدة المحلية، والارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للسائحين والزائرين الأجانب والعرب والمصريين، والقضاء على سلبيات العمل أول بأول، ونظرا لورود شكاوى عديدة بشأن سوء معاملة حيوان الجر بعربات الحنطور والقسوة عليه بالضرب المستمر بالسوط "الكرباج" مما تسبب فى انزعاج الكثير من السياح وعزوفهم عن ركوب عربات الحنطور وركوب وسيلة أخرى بدلاً منها.

وكان العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة ومركز إدفو بأسوان، قرر سحب 120 رخصة سير لعربات الحنطور وإعادة فحصها الفنى، وذلك على خلفية واقعة انقلاب عربة حنطور، وقال العميد عامر، فى بيان صحفى، إنه اكتشف خلال جولته الميدانية بمدينة إدفو واقعة انقلاب عربة حنطور نظرا لسوء حالتها الفنية وعدم مطابقتها للعمل، وعلى الفور وجه بسرعة توفير عربة حنطور بديلة لنقل السائحين لاستكمال جولتهم السياحية داخل المدينة، وأوضح رئيس مدينة إدفو، أنه وجه بسحب 120 رخصة سير لعربات الحنطور لإعادة فحصها الفنى وفقاً لضوابط العمل بالشكل المطلوب لتحقيق أقصى درجات الانضباط.


عربات الحنطور

العنف ضد الحيوان

السوط

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على الرابحين والخاسرين فى انتقالات يناير بالدوري الإنجليزي.. صور

تعرف على الرابحين والخاسرين فى انتقالات يناير بالدوري الإنجليزي.. صور

الجيزة تخصص غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين

الجيزة تخصص غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين

الجيش التركى يعترف بمقتل 4 من جنوده وإصابة 9 فى قصف للقوات السورية بإدلب

الجيش التركى يعترف بمقتل 4 من جنوده وإصابة 9 فى قصف للقوات السورية بإدلب

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة