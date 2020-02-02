سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق مايك مور عن عمر يناهز 71 عاما

الأحد، 02 فبراير 2020 08:00 ص
وفاة رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق مايك مور عن عمر يناهز 71 عاما رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق مايك مور
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق مايك مور اليوم الأحد عن عمر يناهز 71 عاما، وذلك وفقا لما أعلنته زوجته إيفون مور، وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن مور توفى فى منزله بمدينة "أوكلاند"، مشيرة إلى أنه كان يعانى من عدد من المضاعفات الصحية منذ إصابته بجلطة دماغية قبل خمس سنوات.


وأضافت الشبكة الأمريكية أن مور شغل أيضا منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بين عامى 1999 و 2002 وأشرف على التوسع فى المنظمة.. مشيرة إلى أنه خدم فيما بعد خمس سنوات كسفير لنيوزيلندا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.


وقد تولى مور رئاسة وزراء نيوزيلندا فى الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 1990، من جانبها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا الحالية جاسيندا أرديرن إن مور كرس حياته لمساعدة البلاد كما أكدت أن بوفاته فقد العالم رجلا بذكاء كبير وقلب كبير.


مايك مور

نيوزيلندا

أوكلاند

التجارة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. ممكن تعمل إيه فى تاتو الإكس بعد الفركشة؟

فيديو معلوماتى.. ممكن تعمل إيه فى تاتو الإكس بعد الفركشة؟

الأرصاد: طقس مستقر خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية كثيفة ببعض المناطق

الأرصاد: طقس مستقر خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية كثيفة ببعض المناطق

الأهلى: تقديم ملف كامل لـ"الكاف" لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مباراة الهلال

الأهلى: تقديم ملف كامل لـ"الكاف" لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مباراة الهلال

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة