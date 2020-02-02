وفاة رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق مايك مور عن عمر يناهز 71 عاما

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توفى رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق مايك مور اليوم الأحد عن عمر يناهز 71 عاما، وذلك وفقا لما أعلنته زوجته إيفون مور، وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن مور توفى فى منزله بمدينة "أوكلاند"، مشيرة إلى أنه كان يعانى من عدد من المضاعفات الصحية منذ إصابته بجلطة دماغية قبل خمس سنوات.



وأضافت الشبكة الأمريكية أن مور شغل أيضا منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بين عامى 1999 و 2002 وأشرف على التوسع فى المنظمة.. مشيرة إلى أنه خدم فيما بعد خمس سنوات كسفير لنيوزيلندا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.



وقد تولى مور رئاسة وزراء نيوزيلندا فى الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 1990، من جانبها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا الحالية جاسيندا أرديرن إن مور كرس حياته لمساعدة البلاد كما أكدت أن بوفاته فقد العالم رجلا بذكاء كبير وقلب كبير.