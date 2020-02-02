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وزير يمنى: لا صحة لما يروجه الحوثيون عن محادثات مع قيادات المحافظات المحررة

الأحد، 02 فبراير 2020 09:20 م
وزير يمنى: لا صحة لما يروجه الحوثيون عن محادثات مع قيادات المحافظات المحررة وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
أ ش أ

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نفى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، صحة ما تداولته وسائل إعلام تابعة للمليشيات الحوثية عن محادثات مباشرة أو عبر وسطاء بين قيادات المحافظات المحررة والمليشيات.

وقال الإرياني- في مجموعة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن ما تروجه المليشيات الحوثية يهدف إلى اصطناع انتصارات وهمية وخلق شرخ بين المكونات الوطنية، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد.

وأكد أن الوفد الحكومي المفاوض هو المكلف بملف الحوار مع المليشيات الحوثية بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الثلاث.

وحث الإرياني وسائل الإعلام على التحلي بالمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم الوقوع ضحية الشائعات التي تروجها المليشيات الحوثية.

 

 


اليمن

الحوثيون

وزير الاعلام اليمنى

ميليشيا الحوثى

معمر الاريانى

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