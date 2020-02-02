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وزير الرى يصل اليوم من واشنطن بعد حضور اجتماعات سد النهضة

الأحد، 02 فبراير 2020 02:00 ص
وزير الرى يصل اليوم من واشنطن بعد حضور اجتماعات سد النهضة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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يصل اليوم الأحد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد حضوره اجتماعات سد النهضة التى استمرت على مدار 4 أيام لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا ، بمشاركة وزير الخزانة الأمريكى و رئيس البنك الدولى وذلك لوضع قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة و إتفاق بذات الشأن .
 
 
يأتى عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن خلال الفترة (13-15) يناير برعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي وفى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.
 
 
وبعد 4 أيام من المباحثات اختتم الوزراء اجتماعاتهم فى واشنطن وأصدروا بيان مشترك أعلنوا فيه التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا، التي سوف تخضع للتوقيع النهائي لاتفاقية شاملة تتضمن وضع جدول زمني لخطة ملء السد على مراحل، و آلية تخفيف لملء السد أثناء الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف، و آلية تخفيف للتشغيل السنوي والطويل الأمد لسد النهضة في الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف.
 
 
وبعد مناقشات وافق الوزراء على وضع اللمسات الأخيرة على آلية للتشغيل السنوي والطويل الأجل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وآلية تنسيق، وأحكام لتسوية المنازعات وتبادل المعلومات، وعلاوة على ذلك، وافقوا أيضًا على معالجة سلامة السدود والدراسات المعلقة حول الآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.
 
 
وأشار البيان الصادر عن وزارة الخزانة إلى أن الوزراء يدركون الفوائد الإقليمية الكبيرة التي ستنجم عن هذا الاتفاق وعن تشغيل السد فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود، والتنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادي، حيث أكدوا على أهمية التعاون عبر الحدود في تطوير النيل الأزرق لتحسين حياة شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، وأعد الجانب الامريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة.
 
 
 يشار إلى أن المتحدث باسم البيت الأبيض أعلن إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وعبر عن تفاؤله إزاء التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
 
 
 
 

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