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وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره الموريتانى العلاقات الثنائية

الأحد، 02 فبراير 2020 06:12 م
وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره الموريتانى العلاقات الثنائية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي
أ ش أ ووكالات الأنباء

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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم الأحد، مع وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك فضلا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول أخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين .

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية موريتانيا عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة ، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كان رئيس دولة الإمارات ، خليفة بن زايد آل نهيان ، أعلن تخصيص مليارى دولار لمشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا.

ويأتى الإعلان تزامنا مع الزيارة التى يقوم بها الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، لدولة الإمارات والذى عقد صباح اليوم الأحد ، جلسة مباحثات مع ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد.

وتناولت المباحثات - التي جرت بقصر الوطن في أبوظبي - العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مختلف المجالات، وسبل تنميتها وتعميقها بما يعزز قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين و الشعبين الشقيقين إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى العلاقات الإماراتية - الأفريقية بوجه عام و القضايا و الملفات الإقليمية و الدولية محل الاهتمام المشترك.

 

 


الامارات

موريتانيا

عبد الله بن زايد

محمد بن زايد

الرئيس الموريتانى

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