سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 08:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم العالى يطمئن على الطلاب المصريين بالصين يصرف رواتب المستمرين

الأحد، 02 فبراير 2020 07:54 م
وزير التعليم العالى يطمئن على الطلاب المصريين بالصين يصرف رواتب المستمرين صورة لبعض الطلاب العائدين
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم الأحد، بعدد من الطلاب المصريين الدارسين بالصين تليفونيا، الذين يستعدون حاليًا للعودة إلى مصر، للاطمئنان عليهم وعلى أسرهم، وذلك فى ضوء قرار مصر بإجلاء من يرغب من المصريين المتواجدين بالصين حاليًا وإعادتهم إلى مصر، حرصًا من الدولة على سلامة مواطنيها.

 

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أنه استمرارًا لدور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تجاه أبنائها الدارسين بالصين من مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، وتحقيقًا للصالح العام والسلامة الشخصية لهؤلاء الدارسين وأسرهم، وحفاظًا على الأمن القومى المصرى، فقد تقرر أن تكون العودة للوطن – لمن يرغب منهم– فى ظل هذه الظروف الاستثنائية على نفقة البعثات، سواء الموفدين على منح مقدمة للدولة (تمويل مشترك من الجانبين الصينى والمصري)، أو الموفدين على منح مقدمة من الحكومة الصينية أو المجلس الصينى أو التمويل الخارجى (تمويل كامل من الجانب الصيني) فى ضوء الضوابط المنظمة لذلك.

 

ونظرًا للظروف الاستثنائية الحالية بدولة الصين، ودعمًا من الوزارة لأبنائها المبعوثين بها على منح مقدمة للدولة، فإن الوزارة ملتزمة بالصرف مقدما لمرتب شهرى فبراير ومارس 2020 للدارسين المستمرين فى مقر البعثة لإتاحة الفرصة لهم لتغطية نفقاتهم، ومع بداية شهر مارس سيتم صرف منحة لكل دارس فى حالة استمرار تواجده فى الصين.

 

يذكر أن وزارة التعليم العالى قد شكلت غرفة عمليات لمتابعة الطلاب المصريين، وكذا أعضاء هيئة التدريس بالصين، كما يتم التواصل بصفة مستمرة مع الطلاب الموجودين بمدينة "ووهان" للاطمئنان عليهم، وذلك عقب حدوث الظروف الاستثنائية التى تمر بها دولة الصين الصديقة حاليًا.

 

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس فى الترصد الوبائى، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفورى مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فى حالة وجود حالات يشتبه فى إصابتها بفيروس الكورونا المستجدة.

 

وتم تكليف فريق عمل من الإدارة العامة بالبعثات ولجنة ترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالوزارة بالتعامل السريع والفورى ومتابعة الدارسين بشكل دورى سواء داخل جمهورية مصر العربية أو فى جمهورية الصين الشعبية؛ بهدف متابعة الحالة الصحية للطلاب المصريين وأعضاء هيئة التدريس، والتواصل المباشر والرد على أية أسئلة تتعلق بالحالة الصحية، فضلًا عن التعرف على كيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.


التعليم العالى

خالد عبد الغفار

كورونا

الصين

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

فيديو معلوماتى.. أسلحة التعليم لمواجهة فيروس كورونا فى المدارس

فيديو معلوماتى.. أسلحة التعليم لمواجهة فيروس كورونا فى المدارس

ماذا فعل كاف فى اقتحام مبارياته قبل واقعة الهلال ضد الأهلى؟.. فيديو

ماذا فعل كاف فى اقتحام مبارياته قبل واقعة الهلال ضد الأهلى؟.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة