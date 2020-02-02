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وزيرة الصحة والبرلماني محمد الأشهب يستقبلان أول حفيد لهما

الأحد، 02 فبراير 2020 10:04 م
وزيرة الصحة والبرلماني محمد الأشهب يستقبلان أول حفيد لهما أول حفيدة لوزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أول حفيد لها من الابن الأكبر سيف الأشهب نجل محمد الأشهب النائب البرلماني عن دائرة كفر شكر.
 
وتعيش أسرة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حالة من الفرح بقدوم المولود الجديد، وهو ما دفع البرلماني محمد الأشهب إلى الاحتفال بالمولود.
 
أول حفيدة لوزيرة الصحة (1)
 
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية مصر للشعب الصيني على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة "ووهان"الصينية، وذلك لدعم الشعب الصيني، في إطار عمق وترابط العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس الكورونا المستجد.
 
أول حفيدة لوزيرة الصحة (2)
 
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدعم يشمل المستلزمات الوقائية التي يحتاجها أي مواطن لاتباع الإجراءات الوقائية مثل "الماسكات والمطهرات الكحولية"، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد وجهت بإرسال تلك الشحنة دعمًا من مصر للشعب الصيني لمساعدة المواطنين الصينين في الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس الكورونا المستجد nvov  الذي اجتاح البلاد.
 
وفي ذات السياق أكد مجاهد توافر مخزون استراتيجي كاف من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لفيروس الكورونا ومنع دخوله البلاد.
 
 
وزيرة الصحة وحفيدها
وزيرة الصحة وحفيدها
 

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