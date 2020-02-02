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وزارة الصحة تؤمن موقعها الإلكترونى بعد اختراقه من هاكرز إيرانى

الأحد، 02 فبراير 2020 12:20 ص
وزارة الصحة تؤمن موقعها الإلكترونى بعد اختراقه من هاكرز إيرانى وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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لا يزال الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة الذى تعرض للاختراق صباح اليوم على يد قراصنة قالوا أنهم إيرانيون لا يعمل حتى الآن، وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة أن الموقع لايعمل حاليا وتم استعادته وتابع : نقوم بتأمينة وسيعود فور الانتهاء من تأمينه.
 
 
كان الموقع الرسمى لوزارة الصحة، تعرض للاختراق اليوم السبت، من قبل هاكرز، وضعوا علم إيران وقناع فانديتا، وقال المخترقون إنهم "هاكرز إيرانيون"، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".
 
 
وكانت استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الأطقم الطبية والإدارية بالحجر الصحي المخصص لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من دولة الصين، يأتي ذلك إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الأطقم الطبية والإدارية تضم كافة التخصصات من "أطباء، وتمريض، ومتخصصين حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيين معامل، ومراقبين نفايات بالإضافة إلي خدمات معاونة"، لافتًا إلى أن الوزيرة تتابع ميدانيًا، الإجراءات الوقائية المتبعة وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، وتوفير أفضل الخدمات اللوجيستية والمسكن والإعاشة لجميع المتعاملين مع المصريين القادمين من الصين.
 
وأشار إلى أن الوزيرة اجتمعت مع الأطقم الطبية، وراجعت معهم الإجراءات الوقائية ضمن خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس الكورونا المستجد ومنع دخوله البلاد، ومنها الإجراءات المتبعة سواء في حالة الاشتباه أو الاصابة، وكيفية التعامل مع المصابين حال ظهور الأعراض عليهم، كما راجعت معهم الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لهم كمقدمي الرعاية الصحية، وذلك طبقًا لخطة التأمين الطبي الموضوعة وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية.
 
ولفت إلي ان الوزيرة تتابع انعقاد غرفة إدراة الازمات و التى تعمل على مدار ال 24 ساعة وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن الوزيرة تتلقي تقريرا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.
 
وأكد مجاهد ان الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول لفيروس " كورونا المستجد" ، مؤكدا على أن الوضع فى مصر مطمئن وآمن ولم يتم رصد أى حالات مشتبه فيها أو مصابة  بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.
 
 

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