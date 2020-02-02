وزارة الصحة المكسيكية: شخص يحمل فيروس كورونا زارمكسيكو سيتى

رويترز

قالت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان صدر فى وقت متأخر أمس السبت، إنها تلقت إخطارا دوليا بأن شخصا يحمل فيروس كورونا الجديد زار العاصمة مكسيكو سيتى لكنه غادر البلاد بعد ذلك.

وأضافت أن أيا من الأشخاص الذين تبين أن هذا الشخص خالطهم لم تظهر عليه أعراض المرض بعد 10 أيام من مخالطتهم له.

كانت وزاة الخارجية المكسيكية، قالت إن فرنسا ستساعد فى إجلاء عشرة مواطنين مكسيكيين من مدينة ووهان الصينية التى تفشى فيها فيروس كورونا مؤخرا، وذلك فى بيان مشترك لها مع وزارة الصحة، وأضاف الخارجية المكسيكية - فى بيان نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الأحد، أن المواطنين المكسيكين العشرة سيتوجهون أولا إلى فرنسا بعد أن يتم فحصهم والتأكد من عدم ظهور أى أعراض عليهم تتعلق بالإصابة بهذا الفيروس.

وأشار البيان إلى أنه لدى وصول المكسيكيين العشرة إلى فرنسا فإنهم سيتبعون البروتوكولات الصحية التى وضعتها السلطات هناك وبعد ذلك سيتم إعادتهم إلى بلدهم.

وقد قامت العديد من الدول بإجلاء مواطنيها من مدينة "ووهان" عاصمة إقليم "هوبي" الصينى من بينها استراليا وألمانيا وفرنسا.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وارتفعت حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" فى الصين إلى 304 وفيات و14411 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس .

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين - فى تقريرها اليومى - أن 2110 مرضى ما زالوا فى حالة حرجة، ويشتبه فى إصابة 19544 شخصا بالفيروس، فيما خرج 328 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.