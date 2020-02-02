هيئة الصرف: ازالة 326 مخالفة على المصارف الزراعية بالمحافظات

كتبت أسماء نصار

قال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال شهر يناير بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت (326) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد (9) محافظات.

و تضمنت الازالات تنفيذ (152) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات ( الشرقية 140 إزالة – الدقهلية و 7 إزالات – القليوبية 5 إزالات و إزالة) بإقليم القناة وسيناء بزمام بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب تنفيذ (38) إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية (38) إزالة) و و (21) إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة ( بنى سويف بعدد (2) إزالة – المنيا بعدد (19) إزالة ) ، بالإضافة إلى (114) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط بعدد (111) إزالة – سوهاج ب (3) إزالات )

أضاف مدين ، أن إجمالى ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 حوالى ( 74300)، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

وشنت الوزارة على مدار العام الماضى حملات إزالة للتعديات على المصارف الزراعية من كافة المحافظات وتعميق وتوسيع وتدعيم هذه المصارف لإستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار ، والدفع بوحدات رفع و بدلات فى النقاط الساخنة وذلك لإستيعاب التصرفات الناتجة من المصارف.

وكان رئيس هيئة الصرف، بوزارة الرى، قد كلف بالمرور والمتابعة لجسور المصارف فى الأماكن المنخفضة كأجراء احترازى تحسبا ووقاية للجسور و إستكمال رفع الجسور فى الأماكن المنخفضة وفتح الطرق فى الأماكن التى من الممكن أن تتضرر نتيجة لارتفاع مناسيب المياه والسيول .

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.