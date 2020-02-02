أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأحد، فرض قيود جديدة على الرعايا الأجانب ابتداء من 3 فبراير الجارى، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا بالبلاد، وقالت جاسيندا أرديرن - فى بيان نقلته شبكة (سى إن إن) الأمريكية - "إذا سافرت إلى الصين أو مررت عبرها، فلن يسمح لك بدخول نيوزيلندا ما لم تكن مواطنا نيوزيلنديا".
ومن المقرر أن يستمر هذا الحظر لمدة تصل إلى 14 يوما حيث يهدف إلى المساعدة في احتواء انتشار فيروس "كورونا" الذي ظهر بمدنية "ووهان" الصينية وانتقل إلى العديد من المناطق المجاورة والدول الأخرى.
ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى نيوزيلندا أو أى جزيرة في جنوب المحيط الهادى حتى الآن.
من جانبها، رفعت وزارة الشئون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا درجة التحذير لمواطنيها من السفر إلى الصين إلى أعلى درجة.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
وارتفعت حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، فى الصين إلى 304 وفيات و14411 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس .
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين - فى تقريرها اليومى - أن 2110 مرضى ما زالوا فى حالة حرجة، ويشتبه فى إصابة 19544 شخصا بالفيروس، فيما خرج 328 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.
وأضافت اللجنة أنها تلقت تقارير عن 2590 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و45 حالة وفاة على مدار أمس، وأن جميع الوفيات حدثت فى مقاطعة هوبى بوسط البلاد.
وأوضحت اللجنة أنه تم تتبع 163844 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، تم إخراج 8044 منهم من المراقبة الطبية، ولا يزال الباقون تحت الملاحظة الطبية، وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مؤكدة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و7 حالات فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و10 حالات فى مقاطعة تايوان.
وفى سياق متصل، أعلنت الصين اليوم الأحد، اكتمال أعمال بناء مستشفى "هوهشنشان" لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد، وذلك فى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس) عاصمة مقاطعة هوبى بوسط البلاد.
وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم - أن المستشفى، الذى بدأت أعمال تشييده فى 25 يناير الماضي، أصبح جاهزا لاستقبال المصابين بالفيروس اعتبارا من غد الاثنين، وأن الطواقم الطبية التى ستشغل المستشفى تتضمن 1400 من العاملين الطبيين بجيش التحرير الشعبى الصينى.
تبلغ مساحة مستشفى "هوهشنشان" فى حى "تسايديان" بمدينة "ووهان" 34 ألف متر مربع، ويتسع إلى ألف سرير، فيما من المقرر أن يستفيد المستشفى من خبرات مستشفى "شياوتانغشان" فى بكين الذى لعب دورا مهما فى حملة مكافحة فيروس "سارس" عام 2003.
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