ومن المقرر أن يستمر هذا الحظر لمدة تصل إلى 14 يوما حيث يهدف إلى المساعدة في احتواء انتشار فيروس "كورونا" الذي ظهر بمدنية "ووهان" الصينية وانتقل إلى العديد من المناطق المجاورة والدول الأخرى.

ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى نيوزيلندا أو أى جزيرة في جنوب المحيط الهادى حتى الآن.

من جانبها، رفعت وزارة الشئون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا درجة التحذير لمواطنيها من السفر إلى الصين إلى أعلى درجة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).