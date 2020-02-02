نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس

الغربية – عادل ضرة

اعتمد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، منذ قليل نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2019 / 2020 بنسبه نجاح 89.27%.

جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبلغ الطلاب 73 ألف و716 طالب وطالبه، وبلغ عدد الحضور 73 ألف و657 طالب، وغائب 59 طالب.

وكان المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد تابع، لجان تصحيح الدرجات ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، حيث زار مقار لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية ولجنة النظام والمراقبة لكنترول الشهادة الإعدادية العامة وتفقد حجرات الكنترول والحاسب الآلي.

واطمئن حسن إلى سير العمل بشكل سليم، مؤكدًا ضرورة مراعاة الدقة والجودة فى العمل لصالح أبنائنا الطلاب، والإلتزام بتعليمات رئيس اللجنة، ورؤساء الحجرات.

وشدد على تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، وعدم التدخين نهائيًا داخل اللجنة، مشددًا على أهمية نظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

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