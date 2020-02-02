نائب محافظ مطروح تجري أول جولة ميدانية لمتابعة الخدمات وتطوير الكورنيش

مطروح – حسن مشالي

أجرت الدكتورة دينا الدسوقى نائب محافظ مطروح، أول جولة ميدانية لها عقب عودتها من الدورة التدريبية لنواب المحافظين وتسلمها مهام منصبها، بالمرور على كورنيش المدينة، وشددت على ضرورة تكثيف أعمال نظافة الشواطئ وإعادة ترميم الكورنيش وتأهيل سلم مستويات المشايات المتعددة، للتسهيل على المواطنين فى النزول والصعود، وإعادة تنسيق الشاطئ بالمظهر الحضاري، ودراسة عمل مقترح ملاهي منطاد للأطفال بشاطئ دريم خلال موسم الصيف السياحي، و تطوير كافيتريا صابر وتجهيزها، قبل موسم الصيف وطرحها للإيجار وفق الضوابط القانونية.

ووجهت نائب محافظ مطروح، بالاهتمام بتطوير مسرح الشاطئ وعمل الدهانات وأعمال التجميل اللازمة، مع ما يشهده من إقبال كبير من المصطافين، للاستمتاع بالعروض والفقرات الفنية المقدمة، مع الاهتمام بأعمال النظافة و تغطية صناديق القمامة وعمل صيانة شاملة للأعمدة الديكورية، وتركيب الأغطية للبرجولات بالشاطئ، واستكمال بلاط أرضية سور شاطئ العوام، بعد تأثره بالعوامل الجوية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وتجميله بالأشجار، ومع الاهتمام بتطوير دورات المياه ونظافتها خاصة خلال موسم الصيف.

كما تفقدت " الدسوقي" شارع السنوسية، والاستماع لمطالب أهالي المنطقة، وشددت على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع، والقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكدة على استمرار المتابعة و المرور الميداني لباقي المناطق والتجمعات والعزب بالمحافظة والاستماع للأهالي.

رافق نائب محافظ مطروح، خلال الجولة الميدانية، صالح يونس مدير مكتبها و سيد خلف نائب رئيس مجلس مركز مدينة مرسى مطروح.

وكان أول ظهور للدكتورة دينا الدسوقي نائب محافظ مطروح، في الشارع، أمس بصحبة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، خلال جولة المحافظ الميدانية، بشارع المحطة ومنطقة السواني، التي تشهد أعمال تطوير، وحي الزهور لمتابعة أعمال البدء في رفع كفاءة وتطوير العمارات السكنية.