نائب محافظ الدقهلية يفتتح 3 كباري ببلقاس ويتفقد أعمال إنشاء مدرسة

الدقهلية شريف الديب

افتتح هيثم الشيخ نائب المحافظ، كوبري أبو دشيشة الكبير بمركز بلقاس، وتفقد الأعمال الجارية لإنشاء الوحدة الصحية يرافقه أسعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة .

ونقل الشيخ تحيات وتقدير المحافظ لأهالي ونواب مركز بلقاس واعتذاره عن الحضور للارتباط بأعمال في القاهرة ،مؤكدا على أن الدولة تحتاج التعاون بيننا جميعا كأجهزة تنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وتفقد الشيخ الأعمال الجارية لإنشاء مدرسة التعليم الأساسي والوحدة الصحية بأبو دشيشة التي تبلغ تكلفتها ما يقارب 6 مليون جنيه ،مشيرا إلى أن المدرسة ستعمل على تخفيض كثافة الفصول ،وستوفر الوحدة الصحية الاسعافات والعلاج اللازم لاهالي القرية.

كما افتتح نائب المحافظ كوبري قرية الجزاير وقرية الدولتلي (البدوها)وبلغت تكلفتهما حوالي 6 مليون جنيه ويبلغ طول الكوبري 27 متر حمولة 70 طن ،وتفقد ملعب مركز شباب الجزاير السباعي.

ووعد الشيخ بعرض كافة مطالب الأهالي على محافظ الدقهلية لدراسة امكانية تنفيذها في أقرب وقت، مؤكدا على أن أهالي الدقهلية يضربون أروع النماذح في المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية.

وأضاف نائب محافظ الدقهلية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية مطالبهم.