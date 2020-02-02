ميلانيا ترامب تبرز انخفاض وفيات المخدرات بنسبة 4.1 داخل الولايات المتحدة

كتب آسر أحمد

كشفت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن إحصائية جديدة نجحت إدارة زوجها فى الوصول إليها، وهى انخفاض نسبة وفيات تعاطي المخدرات بنسبة 4.1% عن العام السابق.

ونشرت زوجة الرئيس الأمريكي، جانبًا من الإحصائية عبر حسابها بانستجرام، وكتبت "لأول مرة منذ 29 عامًا، انخفضت نسبة وفيات الجرعة الزائدة من تعاطى المخدرات بنسبة 4.1% وزادت متوسط العمر المتوقع بنسبة 4 سنوات، فخورة بهذه الإدارة لضمان مستقبل أكثر أمنا وصحة لأطفال".





ميلانيا هى ثانى زوجة رئيس أمريكى ولدت خارج الولايات المتحدة (بعد لويزا آدامز زوجة الرئيس جون كوينسى آدامز التى ولدت فى لندن سنة 1775 لأب أمريكى وأم بريطانية)، وهى أول سيدة أمريكية لم تتحدث الإنكليزية كلغة أم.

ترامب تزوج من ميلانيا فى 22 يناير 2005، وميلانيا أنجبت صبيًا يدعى بارون ويليام ترامب، وهو الطفل الخامس لترامب. أصبح ترامب جَدا وكان أول حفيد ابن دونالد جونيور وزوجته فانيسا اللذان أنجبا كاى ماديسون، ثم أصبح ترامب جد اثنين بعد دونالد جونيور وفانيسا أنجبا طفلهما الثانى وابنه الأول، ودونالد جون ترامب الثالث.

وعلى سياق متصل كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد احتفى بالتجمع والحشد الكبير للذين حضروا مؤتمرا لحملته الانتخابية فى وايلد وود، فى ولاية نيوجرسى الأمريكية، مؤكدا أن الطلبات لحضور الحملة كانت 175 ألف تذكرة، وقال ترامب، عبر حسابه الرسمى بتويتر: "175 ألف طلب تذكرة، لنحافظ على أمريكا عظيمة مرة ثانية".

وجدد الديمقراطيون طرحهم قضية عزل ترامب من منصبه بسبب إساءة استخدام السلطة، حيث قال النائب آدم شيف مرارًا وتكرارًا إن ترامب قام بإساءة استخدام السلطة وعرقلة مجلس النواب، وفقا لتقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وعلى الجانب الآخر، دافع الجمهوريون عن ترامب حيث قال الجمهورى لانكفورد إن زعماء مجلس النواب يعتمدون على تفاصيل "قضايا السياسة" مثل فصل السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، وقال إن ترامب كان "محبطا" من مواجهة التحقيق الروسي وكان يتصرف بشكل مناسب.