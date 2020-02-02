سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميلانيا ترامب تبرز انخفاض وفيات المخدرات بنسبة 4.1 داخل الولايات المتحدة

الأحد، 02 فبراير 2020 12:18 ص
ميلانيا ترامب تبرز انخفاض وفيات المخدرات بنسبة 4.1 داخل الولايات المتحدة ميلانيا ترامب
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن إحصائية جديدة نجحت إدارة زوجها فى الوصول إليها، وهى انخفاض نسبة وفيات تعاطي المخدرات بنسبة 4.1% عن العام السابق.

ونشرت زوجة الرئيس الأمريكي، جانبًا من الإحصائية عبر حسابها بانستجرام، وكتبت "لأول مرة منذ 29 عامًا، انخفضت نسبة وفيات الجرعة الزائدة من تعاطى المخدرات بنسبة 4.1% وزادت متوسط العمر المتوقع بنسبة 4 سنوات، فخورة بهذه الإدارة لضمان مستقبل أكثر أمنا وصحة لأطفال".

11
 

ميلانيا هى ثانى زوجة رئيس أمريكى ولدت خارج الولايات المتحدة (بعد لويزا آدامز زوجة الرئيس جون كوينسى آدامز التى ولدت فى لندن سنة 1775 لأب أمريكى وأم بريطانية)، وهى أول سيدة أمريكية لم تتحدث الإنكليزية كلغة أم.

ترامب تزوج من ميلانيا فى 22 يناير 2005، وميلانيا أنجبت صبيًا يدعى بارون ويليام ترامب، وهو الطفل الخامس لترامب. أصبح ترامب جَدا وكان أول حفيد ابن دونالد جونيور وزوجته فانيسا اللذان أنجبا كاى ماديسون، ثم أصبح ترامب جد اثنين بعد دونالد جونيور وفانيسا أنجبا طفلهما الثانى وابنه الأول، ودونالد جون ترامب الثالث.

وعلى سياق متصل كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد احتفى بالتجمع والحشد الكبير للذين حضروا مؤتمرا لحملته الانتخابية فى وايلد وود، فى ولاية نيوجرسى الأمريكية، مؤكدا أن الطلبات لحضور الحملة كانت 175 ألف تذكرة، وقال ترامب، عبر حسابه الرسمى بتويتر: "175 ألف طلب تذكرة، لنحافظ على أمريكا عظيمة مرة ثانية".

وجدد الديمقراطيون طرحهم قضية عزل ترامب من منصبه بسبب إساءة استخدام السلطة، حيث قال النائب آدم شيف مرارًا وتكرارًا إن ترامب قام بإساءة استخدام السلطة وعرقلة مجلس النواب، وفقا لتقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وعلى الجانب الآخر، دافع الجمهوريون عن ترامب حيث قال الجمهورى لانكفورد إن زعماء مجلس النواب يعتمدون على تفاصيل "قضايا السياسة" مثل فصل السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، وقال إن ترامب كان "محبطا" من مواجهة التحقيق الروسي وكان يتصرف بشكل مناسب.


ميلانيا ترامب

دونالد ترامب

ميلانا ترامب

اخبار امريكا

نسبة وفيات المخدرات في امريكا

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور..العالم هذا المساء.. مظاهرات بالضفة الغربية واشتباكات مع قوات الاحتلال رفضا لخطة ترامب.. وزيرة صحة فرنسا تستقبل أول طائرة للعائدين من مركز تفشى كورونا.. بومبيو يصل مينسك فى مسعى لتحسين العلاقات مع بيلاروسيا

السبت، 01 فبراير 2020 10:03 م

كاريكاتير يسرائيل هيوم: خطة ترامب دعاية لليكود قبل انتخابات الكنيست

السبت، 01 فبراير 2020 09:18 م

مظاهرات فى الضفة الغربية واشتباكات مع قوات الاحتلال رفضا لخطة ترامب للسلام

السبت، 01 فبراير 2020 09:00 م

كاريكاتير صحيفة فلسطينية.. مواجهة خطة ترامب عبر إنهاء الانقسام الفلسطينى

السبت، 01 فبراير 2020 09:00 م

مظاهرات حاشدة لعرب إسرائيل ضد خطة ترامب للسلام

السبت، 01 فبراير 2020 08:22 م

ليست فلسطين وحدها.. انعكاسات خطة ترامب على منطقة الشرق الأوسط.. زيادة النفوذ الإيرانى فى غزة والعراق ..نشاط خلايا داعش النائمة فى الموصل وكركوك.. وتأثر الملاحة فى المنطقة.. وتراجع أسعار النفط بدول الخليج

السبت، 01 فبراير 2020 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. ممكن تعمل إيه فى تاتو الإكس بعد الفركشة؟

فيديو معلوماتى.. ممكن تعمل إيه فى تاتو الإكس بعد الفركشة؟

الأرصاد: طقس مستقر خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية كثيفة ببعض المناطق

الأرصاد: طقس مستقر خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية كثيفة ببعض المناطق

الأهلى: تقديم ملف كامل لـ"الكاف" لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مباراة الهلال

الأهلى: تقديم ملف كامل لـ"الكاف" لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مباراة الهلال

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة