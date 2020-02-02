موجز الحوادث.. حبس عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأحد، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:



عبد المنعم أبو الفتوح

حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

أمرت النيابة العامة، بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

تطورات جديدة فى تحقيقات حادث مصرع خالد بشارة رئيس أوراسكوم فى حادث تصادم

خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة اللجنة الهندسة المشكلة لفحص سيارة خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، لإفادتها بنتائج الفحص وتقريرها بشأن السيارة المتضررة جراء الحادث، وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الحادث؛ للوقوف على ظروفه وملابساته.



القبض على المتهم - أرشيفية

نيابة التبين تأمر بحجز بائع في اتهامه بهتك عرض ابنته

أمرت نيابة التبين، بحجز بائع على ذمة تحريات المباحث، في اتهامه بهتك عرض ابنته، واتهمت ربة منزلة زوجها بائع تمر بهتك عرض ابنته، ومعاشرتها معاشرة الأزواج بمنطقة التبين جنوب القاهرة، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة، حيث تلقى قسم شرطة التبين، بلاغا من ربة منزل تفيد اكتشافها عقب عودتها إلى المنزل بطفلتها "ف"، 6 سنوات، منهارة وفى حالة إعياء، وبسؤالها عن الأسباب، أخبرتها بقيام والدها "أ.س"، بائع تمر، بالاعتداء الجنسى عليها، وبمناقشة الأم، أقرت بتعاطى زوجها عقاقير هلوسة، وأنها وجدته تحت تأثيرها أثناء اكتشاف الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



مجلس الدولة

القضاء الإدارى يحيل دعوى الإسماعيلى لتطبيق تقنية "VAR" فى الدورى للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، إحالة دعوى قضائية مقامة من نادى الإسماعيلي الرياضي ، طالبت بإلزام وزير الشباب والرياضة بتطبيق تقنية الفار VAR بدورى القسم الأول على نفقة الوزارة والاتحاد المصرى لكرة القدم ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى .

تأجيل محاكمة 6 متهمين "بحرق كنيسة كفر حكيم" لـ16 فبراير

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة "بحرق كنيسة كفر حكيم"، لجلسة 16 فبراير المقبل لاستكمال المرافعة.



النيابة

النيابة تستمع لأقوال مسئولى شركة استثمار تعرضت للسرقة فى 6 أكتوبر

استمعت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر إلى أقوال مسئولى شركة استثمار عقارى تعرضت للسرقة على يد 3 متهمين أحدهم من العاملين بالشركة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تأجيل محاكمة 66 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لجلسة 16 فبراير لمرافعة الدفاع

قررت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 66 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 16 فبراير لمرافعة الدفاع.



المحكمة الدستورية

9 فبراير نظر دعوى عدم دستورية عقوبة حبس المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 فبراير الجاري، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعة، وأقيمت الدعوى التى حملت 75 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة "156" بفقرتيها الأولى والثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2018 الصادر بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

التأديبية تجازى مسئول بالمطبعة السرية للمكفوفين سهل الاستيلاء على المال العام

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى قضية اتهام 8 مسئولين سابقين بمدرسة للمكفوفين ومديرية تعليم الإسماعيلية، بالتزوير فى كشوف أسماء العاملين بالمطبعة السرية للمكفوفين مما سهل استيلاء على المال العام