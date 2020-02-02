مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 5:16 ص
توقيت صلاة الظهر 12:08 ص
ميعاد صلاة العصر 3:10
موعد صلاة المغرب 5:32
ميعاد صلاة العشاء 6:51
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:22 ص
توقيت صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:13
توقيت صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:55 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 5:12
توقيت صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:05 م
ميعاد صلاة المغرب 28: 5 م
توقيت صلاة العشاء 6:47 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 5:02 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:01
توقيت صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:41 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 5:06 ص
توقيت صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 3:11 م
توقيت صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:49
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:35 ص
توقيت صلاة الظهر 12:34 م
موعد صلاة العصر 3:47 م
موعد صلاة المغرب 6:13 م
ميعاد صلاة العشاء 7:25 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:38 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:44 م
موعد صلاة المغرب 6:10 م
توقيت صلاة العشاء 7:22 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:10 ص
توقيت صلاة الظهر 12:06 ص
موعد صلاة العصر 3:15 م
ميعاد صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 6:54 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 5:01
توقيت صلاة الظهر 11:53 م
ميعاد صلاة العصر 2:56 م
موعد صلاة المغرب 5:20
موعد صلاة العشاء 6:37 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:39 ص
توقيت صلاة الظهر 12:36 م
موعد صلاة العصر 3:45 م
توقيت صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:23 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:51 ص
توقيت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 3:36 م
توقيت صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:20
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 5:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
ميعاد صلاة العصر 3:04 م
توقيت صلاة المغرب 5:26 م
مواقيت صلاة العشاء 6:45 م
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