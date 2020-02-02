سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 02 فبراير 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

 

 
موعد صلاه الفجر 5:16   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:08 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:10 
 
موعد صلاة المغرب 5:32
 
ميعاد صلاة العشاء 6:51 
 
 
 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

 

 
موعد صلاة الفجر 5:22 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:13 
 
موعد صلاة العصر 3:13 
 
توقيت صلاة المغرب 5:35 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:55 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

 

 
موعد صلاة الفجر 5:12 
 
توقيت صلاة الظهر 12:04 م 
 
موعد صلاة العصر 3:05 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 28: 5 م 
 
توقيت صلاة العشاء 6:47 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

 

 
موعد صلاة الفجر 5:02 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:56 
 
موعد صلاة العصر 3:01 
 
توقيت صلاة المغرب 5:24 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:41 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

 
موعد صلاة الفجر 5:06 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:02 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:11 م 
 
توقيت صلاة المغرب 5:35 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:49 
 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 

 مكة 

 

 
موعد صلاة الفجر 5:35 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:34 م 
 
موعد صلاة العصر 3:47 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:13 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:25 م 
 
 
 

المدينة المنورة 

 

 
موعد صلاة الفجر 5:38 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م 
 
موعد صلاة العصر 3:44 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:10 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:22 م 
 
 
 

الرياض 

 

 
موعد صلاة الفجر 5:10 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:06 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:15 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 5:42 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:54 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

 

 
موعد صلاة الفجر 5:01 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 م 
 
ميعاد صلاة العصر 2:56 م 
 
موعد صلاة المغرب 5:20 
 
موعد صلاة العشاء 6:37 م 
 
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

 

 
موعد صلاة الفجر 5:39 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:36 م 
 
موعد صلاة العصر 3:45 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:08 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:23 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

 

 
موعد صلاة الفجر 5:51 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:41 م 
 
موعد صلاة العصر 3:36 م 
 
توقيت صلاة المغرب 5:58 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:20 
 
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت 

 

 
توقيت صلاة الفجر 5:09 ص 
 
موعد صلاة الظهر 12:01 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:04 م 
 
توقيت صلاة المغرب  5:26 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 6:45 م 
 
 
 
 

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. ممكن تعمل إيه فى تاتو الإكس بعد الفركشة؟

فيديو معلوماتى.. ممكن تعمل إيه فى تاتو الإكس بعد الفركشة؟

الأرصاد: طقس مستقر خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية كثيفة ببعض المناطق

الأرصاد: طقس مستقر خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية كثيفة ببعض المناطق

الأهلى: تقديم ملف كامل لـ"الكاف" لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مباراة الهلال

الأهلى: تقديم ملف كامل لـ"الكاف" لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مباراة الهلال

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة