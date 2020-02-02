مواطن لمحكمة الأسرة: زوجتى تطلب الطلاق وتلاحقنى بـ5 قضايا حبس بعد عشرة 33 سنة

كتبت أسماء شلبى

اتهم مواطن زوجته بخروجها عن طاعته، فى دعوى نشوز، أمام محكمة أكتوبر، لإسقاط حقوقها الشرعية، ليؤكد: "لم أكن أعلم أننى سأقع فى زوجة معدومة الضمير، تقبل أن تسىء لأولادها وأحفادها، وتطلب الخلع بعد 33 عاما من زواجنا، وتنتهز فرصة سفرى لزيارة ابنتى خارج مصر، وتلقى بمتعلقاتى خارج المنزل، لأقف مذهولا بعد تعرضى لتلك الأزمة".

وتابع الزوج "م.ح.ه"، البالغ من العمر 65 عاما، أثناء جلسات القضية بمحكمة الأسرة: "زوجتى سيدة ميسورة الحال، تحملت طوال 33 عاما من زوجنا سلوكها، ووضع بعض القواعد التى تنال من رجولتى، حتى تستمر الحياة وأحافظ على أبنائى، برغم اتهاماتها الدائمة لى بزواجى منها من أجل أموالها، رغم أننى أعمل فى أكثر من وظيفة، ومن أسرة من الطبقة الراقية ولا أحتاج لزوجة تنفق عليّ".

وأكد: "سرقت كل ممتلكاتى وأموالى، وشوهت سمعتى أمام أبنائى وزوجاتهم، وتسببت فى تدهور حالتى الصحية، لأعيش أسوأ أيام حياتى، وأضطر للوقوف يوميا أمام أقسام الشرطة، ومحاكم الأسرة، لتلاحقنى بـ5 قضايا حبس".

وفى المقابل ردت الزوجة: "أدعو الله فى كل صلاة أن ينتقم من زوجى، بسبب تدميره حياتى، ورغبته بالتخلص منى وتدميرى، وتعنيفى جسديا، لأعيش طوال السنوات التى قضيتها برفقته فى عذاب، بسبب طمعه فى أموالى، ورغبته فى الاستيلاء على ممتلكاتى".