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من غير ما تفكري كتير..اعرفي سبب تأخرك في حدوث الحمل

الأحد، 02 فبراير 2020 04:00 ص
من غير ما تفكري كتير..اعرفي سبب تأخرك في حدوث الحمل تأخر الحمل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"متجوزة بقالى كتير ولسه مفيش حمل"، من أبرزالجمل التى ترددها السيدات دائما بعد زواجها بفترة، قد يكون تأخرالحمل ليس له سبب، وقد يكون ناتج عن وجود مشكلة صحية واضطرابات فى الهرمونات تؤثرعلى عملية الاخصاب، وحسب ما ذكره موقع pregnancy فأن هناك أسباب أخرى قد تسبب تأخر الحمل ومنها

أسباب مختلفة لتأخر الحمل عند السيدات

1: زيادة الهرمونات أو نقصانها وتغيرات الهرمونات عموما من الأسباب التى تؤدى لحدوث تأخر فى الحمل وعدم اتمام عملية التبويض داخل الرحم.

2:انسداد قناة فالوب، يعتبر انسداد مجرى قناة فالوب من أبرز المشاكل الصحية التى تؤدى لتأخر الانجاب، حيث انها تعيق دخول الحيوانات المنوية للرحم.

3:تكيسات المبايض، من أشهر المشاكل الصحية التى تتعرض لها السيدات وتعيق حدوث الحمل، وفى الغالب يتم علاجها بالأدوية مع المتابعة مع الطبيب.

4:الإصابة بورم ليفى وهو من الأورام الحميدة التى تصيب السيدات وتعيق حدوث الحمل.

5: تعانى بعض السيدات من انسداد عنق الرحم، وينتج ذلك نتيجة عدم افراز المادة المخاطية التى تساعد فى حركة الحيوانات المنوية التى تصل للرحم.

6:عدم نمو البويضات قد يعيق حدوث الحمل.

7:الاجهاد الشديد وبذل المجهود المستمرمن الاسباب التى تؤثر على الدورة الشهرية وتعيق حدوث الحمل.

8:تقلبات المزاج والتوتروالاكتئاب الشديد من العوامل التى تعيق حدوث الحمل، لذلك ينصح السيدات اللاتى يرغبن فى حدوث الحمل بالابتعاد عن التوتر والضغط العصبى.

9:حدوث أورام فى الغدة النخامية من المشاكل التى تؤثر على الانجاب وتسبب تأخر الحمل.

10:الإصابة بمرض السكرأو مشاكل فى الغدة الدرقية قد يؤثر على الحمل ولكن فى بعض الاحيان ليست سبب أساسي لذلك.

 


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الانجاب

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