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ممثل النيابة يطالب المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على جدة جنة

الأحد، 02 فبراير 2020 05:08 م
ممثل النيابة يطالب المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على جدة جنة جلسة المحاكمة
الدقهلية شريف الديب

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طالب ممثل النيابة المستشار محمد فتحى الشورى، ويوسف عبد بالدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة، فى قضية الطفلة جنة، بتوقيع أقصى العقوبة على الجدة صفاء المتهمة بتعذيب الطفلة، والحكم بالقصاص العادل، وطالبت بأن لا تتخذ بالمحكمة شفقة ولا رحمة، وقال من لا يرحم لا يرحم.

 

ورصدت النيابة أحداث الجريمة وقالت إنها فى الحقيقة أكثر بشاعة من أوراق القضية فالجدة لم ترحم طفله عمرها أربعة سنوات ورحمة ضعفها، فاستخدمت الخرطوم وبنسبة وحبل لتوثيقها وجلبت شرسرة وقامت بتسخينه وحرقها فى عدة أماكن بجسدها النحيف ومكان عفتها.

 

وأشارت النيابة، إلى أن الجدة خالفت الأمانة التى وضعتها محكمة الأسرة فيها بحضانتها، وتلاعبت بالأمانة وكانت دؤوبة على تعذيب الطفلة واستمر تعذيبها طول فترة حضانة الطفلة معها نتيجة أن والدتها كفيفة، وعللت الجدة وجود آثار تعذيب على جسد جنة بأنها كانت تعاقبها بسبب إصابتها بمشكلة التبول اللإرادي.

 

ولفت ممثل النيابة، إلى أن السيدة انتزع من قلبه الرحمة، لأن الإصابات الواردة فى تقرير الطب الشرعى يشير إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة والرابعة، مما أدى إلى إصابتها بغرغرينة، أدى إلى إصابتها بصدمة تسممية أدى إلى توقف جميع أجهزة الجسم مما أدى إلى الوفاة .

 

وأضافت النيابة بأن المجنى عليها وشقيقتها اعترفت بأن الجدة صفاء هى من قامت بذلك والتعدى عليها أكثر من مرة، وأكدت النيابة باعتراف المتهمة بقيامه بالتعدى على الطفلة جنة بالخرطوم فقط وذلك لتأديبها.

 

كما رصدت النيابة تقرير الطب الشرعى الذى أوضح شكل الإصابات التى وصلت به الطفلة جنة إلى المستشفي.


الدقهلية

جنايات المنصورة

محاكمة جدة جنة

قضية الطفلة جنة

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