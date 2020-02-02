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ملك الأردن يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية

الأحد، 02 فبراير 2020 08:42 م
ملك الأردن يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية ملك الأردن خلال إستقباله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى
وكالات

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استقبل الملك عبدالله الثانى، عاهل الاردن، اليوم الأحد، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في اجتماع تناول علاقات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبى وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن المستجدات الإقليمية.

ووفقا لوكالة الأنباء الاردنية، أعرب الملك، خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبى للمملكة فى مختلف المجالات، وعلى صعيد الأوضاع في المنطقة، جدد الملك التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص.

وأكد الملك أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والاتحاد الأوروبي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

 بدوره، أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، خلال اللقاء، عن تقديره العميق للملك، ودور الأردن في استقرار المنطقة، مؤكدا أن دعم الأردن يمثل أولوية للاتحاد الأوروبي.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، والوفد المرافق للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

 


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