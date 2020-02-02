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مقتل 20 مدنيا فى هجوم مسلح شمالى بوركينا فاسو

الأحد، 02 فبراير 2020 09:59 م
مقتل 20 مدنيا فى هجوم مسلح شمالى بوركينا فاسو قوات الأمن فى بوركينا فاسو
أ ش أ

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قتل 20 مدنيا في هجوم بقرية لامدامول التابعة لمقاطعة سينو في شمال البلاد.وقال مصدر أمني في بوركينا فاسو، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم ، الأحد ، إن مسلحين مجهولين هاجموا قرية لامدامول وقتلوا ما لا يقل عن 20 مدنيا.

وتشهد بوركينا فاسو، المحاذية لمالي والنيجر، هجمات منذ 2015 خلفت نحو 800 قتيل .. وأفادت الأمم المتحدة أن الهجمات في مالي والنيجر وبوركينا أسفرت عن أربعة آلاف قتيل في 2019، وتسببت بأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع فرار 600 ألف شخص من أعمال العنف.

ويوم الثلاثاء الماضى، قالت الحكومة في بوركينا فاسو ، إن 39 شخصا قتلوا يوم السبت في هجوم وصفته بأنه إرهابي على قرية في إقليم سوم بشمال البلاد.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من مقتل 36 مدنيا على يد متشددين مسلحين في إطار موجة من العنف في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا والتي حصدت أرواح مئات الأشخاص وأجبرت قرابة مليون على الفرار من منازلهم.

كما أعلنت حكومة بوركينا فاسو، مقتل 36 مدنيا فى "هجوم إرهابى" على سوق فى شمال بوركينا فاسو أمس الاثنين.وأضافت الحكومة في بيان ، اليوم الثلاثاء ، أن جماعات مسلحة هاجمت الناس في سوق قرية ألامو قبل إحراقه بالكامل. ويوم السبت الماضى، أعلن الجيش فى بوركينا فاسو، مقتل 6 جنود فى انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا شمال البلاد، وذكر الجيش فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية السبت الماضى ،" أن عبوة ناسفة يدوية الصنع وضعت بالقرب من يالانجا، بشمال غرب أربيندا أثناء مرور مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال كانت فى مهمة استطلاعية؛ ما أسفر عن مقتل 6 جنود وجرح آخر".

 

 


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انفجار

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