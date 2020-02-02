مفاجأة جديدة.. اكتشاف أجزاء من فيروس كورونا فى براز المصابين

كتبت هند عادل

فى تحول جديد لخطر تفشى فيروس كورونا القاتل أكد الباحثون فى مستشفى شينزن الثالث المسؤولين عن علاج جميع الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في شنتشن الصينية أنه تم اكتشاف الحمض النووي الريبي الفيروسي في البراز ، مما يعني أن هناك احتمال انتقال عدوى فيروس كورونا من الفم إلى الفم.

ووفقا لتقرير لوكاله شينخوا الصينية، قال ليو يينغ شيا ، نائب مدير مستشفى شينزن بيبول ، إن أبحاث المعهد عن أمراض الكبد وجدت أن الحمض النووي 2019-nCoV لفيروس كورونا الجديد كان إيجابيا في البراز لدى بعض المرضى المصابين بالتهاب رئوي مؤكدة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديدة مما يؤكد وجود فيروس حى في البراز.

وتشير التقارير إلى أن انتقال البراز عن طريق الفم يُعرف أيضًا باسم انتقال الجهاز الهضمي ، مما يعني أن مسببات الأمراض المعدية يمكن أن تعيش في البراز ، بحيث يمكن أن تنتقل عن طريق البراز الذي يتم تفريغه من الجهاز الهضمي ، وإذا كان هذا البراز الممرض يلوث الأيدي أو الطعام ، ثم يأتي المرض من الفم ، مما يؤدي إلى انتقاله إلى الآخرين.

ويجري الباحثون في مستشفى Shenzhen Third People's Hospital حاليا أبحاثًا حول عزل الفيروس بشكل أكبر، يتم تذكير المواطنين بغسل أيديهم بشكل متكرر أثناء ارتداء قناع وإيلاء الاهتمام بالنظافة الشخصية.

ومن المفهوم أن جميع الحالات المؤكدة في شنتشن تخضع للحجر الصحي في مستشفى Shenzhen Third People's Hospital وهو المستشفى التابع الثاني للجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا وهو متخصص فى أبحاث الأمراض المعدية من المستوى الثالث التابع لمدينة Shenzhen ، وهو مسؤول بشكل أساسي عن الوقاية والسيطرة على الأمراض المعدية والأوبئة الرئيسية في Shenzhen والمناطق المحيطة بها.