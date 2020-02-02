مصر للطيران للخدمات الأرضية تعقد مؤتمر عن "يوم السلامة".. صور

كتب أحمد مصطفى

نظمت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، مؤتمر اليوم الأحد، بعنوان "يوم السلامة" وتحت شعار" Let's Talk Safety" على أن تكون السلامة هى لغة الحوار بين جميع العاملين، وأن يكون عام 2020 هو عام السلامة بشركة مصر للطيران

حضور المؤتمر المهندس مجدي محمدين، رئيس شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران، والذى أشار إلى حتمية الإلتزام بتطبيق مفاهيم السلامه أثناء العمل وخاصة على أرض المهبط.

وأوضح "محمدين"، أن هذا أصبح منهاج عمل على مستوى العالم، وأن شركة مصر للطيران من كبرى الشركات العالمية، وأقدمها فلا يجب أن نختلف عن ركب التقدم والتطور.

وأكد محمدين أن قدرات رجال الشركة تجعلهم مؤهلين للوصول للمستويات العالمية فى تطبيق الخدمة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق معايير السلامة فى محافظة العاملين على أنفسهم مع حفاظهم على الطائرة.

وقدم أحمد غريب، مدير السلامة عرض يهدف للتوعية بالموضوعات الهامة فة نظام إدارة السلامة SMS بالشركة، وتوضيح سياسة وأهداف السلامة لعام 2020، وأيضآ نظام الإبلاغ الإلزامي والتطوعي والسري Safety Reporting، وضرورة الإلتزام بالسرعات المقررة ومخلفات الأجسام الصلبة الـFOD، وأهمية الإلتزام بالواجبات والمسئوليات وإجراءات العمل القياسية وكافة معايير وإجراءات السلامة.

وتضمن العرض أيضا بعض الفيديوهات للتوعية بكيفية التعامل مع الطوارئ والأزمات مثل ما تم من إجراءات التعامل بحرفية مع حريق الطائرة الأوكرانية بمطار شرم الشيخ من خلال العاملين بالخدمات الأرضية.

وكرم محمدين العاملين المتقدمين ببلاغات تطوعية متميزة في مجال السلامة بالمحطة، كان من شأنها تحسين النظام أو إزالة مخاطر عن بيئة العمل، كما منحهم شهادات تقدير وهدايا، وذلك لحث العاملين وتحفيزهم لعمل الإبلاغات التطوعية المفيدة للشركة.

كما تفقد رئيس الشركة على مواقع العمل بمرافقة قيادات قطاع التشغيل والسلامة والجودة، للاطمئنان على سير العمل والإلتزام بتطبيق معايير السلامة والجودة على أرض المهبط.