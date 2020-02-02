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مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

الأحد، 02 فبراير 2020 08:52 ص
مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا الشرطة التنزانية - أرشيفية
رويترز

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قال مسؤول حكومى اليوم الأحد إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 12 فى تدافع وقع خلال قداس أقيم فى استاد فى شمال تنزانيا. وملأ مئات الأشخاص الاستاد مساء أمس السبت فى بلدة موشى قرب سفوح جبل كلمنجارو ووقع التدافع لدى مسارعتهم للتبرك "بالزيت المبارك".

وقال مفوض منطقة موشى لرويترز عبر الهاتف "قتل 20 وأصيب 16 فى الواقعة" مشيرا إلى أن خمسة من القتلى أطفال.

وأضاف "التدافع وقع عندما كان المصلون يسارعون للحصول على مسحة من الزيت المبارك".

واجتذب القس بونيفايس موامبوسا حشودا ضخمة من خلال وعود للمصلين الذين يسيرون على ما وصفه بأنه "زيت مبارك" بالخير والشفاء من الأمراض.

وتخشى السلطات من أن عدد القتلى قد يرتفع بسبب حجم الحشد والظلام الذى كان مخيما وقت التدافع.


تنزانيا

حادث تدافع

قداس بتنزانيا

جبل كلمنجارو

اليوم السابع بلس

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