مصرع وإصابة 6 أشخاص بمشاجرة لخلافات الجيرة بالخصوص

القليوبية - نيفين طه

لقى عامل مصرعه وأصيب 5 آخرين إثر مشاجرة بينهما على خلافات الجيرة، بدائرة قسم شرطة الخصوص، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بتصريح بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعى لها لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والإستعلام عن حالة المصابين لإستجوابهم .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بتلقية بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجره ومتوفى ومصابين خلف دير الراهبان حارة المهندس – دائرة القسم، " ب " وبالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من : طرف أول " أ ع م " 30 سنة، سائق مصاب بجرح قطعى بالرأس، وخال الأول المدعو "أ ع ع" 50 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس، وصهر الأول المدعو "م ط م" 27 سنة، ميكانيكى، مصاب بجرح قطعى بالجبهة وفروة الرأس .

وطرف ثان "ح ع س" 40 سنة، فران مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، وشقيقه المدعو "م ع س" سن 35 عامل، توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن أسفل الصدر .

وتم نقل الجثه لمستشفى اليوم الواحد بالمرج والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية .

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الرابع والطرف الأول بسبب خلافات الجيرة وتطورت لمشاجره تعدى خلالها كل طرف منهم على الآخر بالضرب، محدثاً ما به من إصابات وقام الثالث بالتعدى على الطرف الثانى بسلاح أبيض سكين، محدثاً ما بهم من إصابات التى أودت بحياة الخامس .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المبين وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة والتحفظ عليه .

جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .