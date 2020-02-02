مصرع وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية من مجهولين بعد مشاهدتهم مباراة الأهلى بقنا

قنا - وائل محمد

لقى مزارع مصرعه وأصيب اثنين آخرين، بطلقات ناريه، من مجهولين، بقرية أبو دياب شرق، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتكثف أجهزة بإشراف اللواء محمد ضبش مدير المباحث من جهودها لضبط مرتكبى الواقعة، تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة دشنا يفيد، بمصرع عدنان حماده السيد، 47 عامًا، بعد إصابته بطلق نارى فى الرأس، وإصابة اثنين آخرين، أثناء مشاهدة مباراة النادى الأهلى، في قرية أبو دياب شرق فى دشنا.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا ومباحث مركز شرطة دشنا، من جهودها لكشف غموض ملابسات الحادث، وضبط المتهمين ، تم نقلهم الي مستشفى قنا العام، وتحرر ومحضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

وكانت تمكنت أجهزة الأمن بقنا بإشراف اللواء محمد ضبش مدير المباحث من ضبط 7 متهمين في واقعة مقتل شقيقين بالأسلحة البيضاء بقرية نجع سالم بنجع حمادى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بتمكن حملة أمنية برئاسة العميد أيمن الروبى، رئيس فرع البحث الجنائي بنجع حمادي ، والمقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث نجع حمادى من ضبط المتهمين فى واقعة قتل شقيقين بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات عائلية بقرية نجع سالم.

وكانت الأجهزة الأمنية ، تلقت بلاغًا، من مركز شرطة نجع حمادى، بمصرع شحات محمد محمد خلف، 50 عامًا، وشقيقه حماده محمد محمد خلف، 43 عامًا، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات عائلية بقرية نجع سالم بنجع حمادى.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التى قررت ندب الطب الشرعى لإنهاء تصريحات الدفن.