مصرع طالب وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم "موتوسيكلين" بقنا



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع محمد محمد على، 18عامًا، وإصابة محمد فواج أبوالسعود، 25 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، وومحمد حمدي يوسف، 22 عامًا، اشتباه ما بعد ارتجاج، فى حادث تصادم موتوسيكلين، فى قرية الحبيل الشرقية فى مركز أبوتشت.



تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت العام، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.



وكانت تمكنت أجهزة الأمن بقنا بإشراف اللواء محمد ضبش مدير المباحث من ضبط 7 متهمين في واقعة مقتل شقيقين بالأسلحة البيضاء بقرية نجع سالم بنجع حمادى، وتحررمحضر بالواقعة.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بتمكن حملة أمنية برئاسة العميد أيمن الروبي، رئيس فرع البحث الجنائي بنجع حمادى، والمقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث نجع حمادى من ضبط المتهمين فى واقعة قتل شقيقين بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات عائلية بقرية نجع سالم.



وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا، من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع شحات محمد محمد خلف، 50 عامًا، وشقيقه حماده محمد محمد خلف، 43 عامًا، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات عائلية بقرية نجع سالم بنجع حمادي.



تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات، التي قررت ندب الطب الشرعي لإنهاء تصريحات الدفن.

