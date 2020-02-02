سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طالب وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم "موتوسيكلين" بقنا

الأحد، 02 فبراير 2020 12:58 ص
مصرع طالب وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم "موتوسيكلين" بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طالب مصرعه وأصيب اثنين آخرين، فى حادث تصادم موتوسيكلين فى قرية الحبيل الشرقية، مركز أبوتشت، شمال قنا، وعلى الفور تم نقل الجثة للمشرحة، والمصابين للمستشفى.


تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع  محمد محمد على، 18عامًا، وإصابة محمد فواج أبوالسعود، 25 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، وومحمد حمدي يوسف، 22 عامًا، اشتباه ما بعد ارتجاج، فى حادث تصادم موتوسيكلين، فى قرية الحبيل الشرقية فى مركز أبوتشت.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت العام، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

وكانت تمكنت أجهزة الأمن بقنا بإشراف اللواء محمد ضبش مدير المباحث من ضبط 7 متهمين في واقعة مقتل شقيقين بالأسلحة البيضاء بقرية نجع سالم بنجع حمادى، وتحررمحضر بالواقعة.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بتمكن حملة أمنية برئاسة العميد أيمن الروبي، رئيس فرع البحث الجنائي بنجع حمادى، والمقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث نجع حمادى من ضبط المتهمين فى واقعة قتل شقيقين بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات عائلية بقرية نجع سالم.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا، من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع شحات محمد محمد خلف، 50 عامًا، وشقيقه حماده محمد محمد خلف، 43 عامًا، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات عائلية بقرية نجع سالم بنجع حمادي.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات، التي قررت ندب الطب الشرعي لإنهاء تصريحات الدفن.
 

 


اخبار مصرية

محافظة قنا

اخبار مصر

حادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. ممكن تعمل إيه فى تاتو الإكس بعد الفركشة؟

فيديو معلوماتى.. ممكن تعمل إيه فى تاتو الإكس بعد الفركشة؟

الأرصاد: طقس مستقر خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية كثيفة ببعض المناطق

الأرصاد: طقس مستقر خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية كثيفة ببعض المناطق

الأهلى: تقديم ملف كامل لـ"الكاف" لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مباراة الهلال

الأهلى: تقديم ملف كامل لـ"الكاف" لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مباراة الهلال

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة