مصادر :استقالة السيسى والغمرى من مجلس ادارة غرفة الشركات السياحية

قالت مصادر بغرفة شركات السياحة أن باسل السيسي ، نائب رئيس الغرفة ، وعلاء الغمري، تقدما باستقالتهما من عضوية مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، اليوم الأحد ، بعد اعتراضهما على التشكيل الجديد للجنة العليا للحج والعمرة والذى اعلن عنه مؤخرا وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى.

وقدم "السيسي" و"الغمري"، استقالتهما رسميًا إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلا أنه لم يتم البت فيها حتى الآن، فى انتظار قرار مجلس الادارة برئاسة حسام الشاعر.

وكان الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والاثار قد قام مؤخرا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، تضمن التشكيل الجديد الكيانات الوظيفية المختصة بالسياحة الدينية، برئاسة رئيس قطاع الشركات في وزارة السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية، والمستشار القانوني لوزير السياحة، وعضو من مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وعضو مجلس إدارة من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلين من بعض الجهات وأعاد الوزير تشكيل اللجنة لمتابعة موسمى الحج والعمرة وإصدار الضوابط المنظمة لكل منهما بشكل سنوى، وتنفيذ الشركات للبرامج وغيرها من القرارات التى تختص بهذا الشأن، وذلك قبل فترة وجيزة من صدور ضوابط الحج للموسم الجديد ، لافتا الى أنه أعاد تشكيل اللجنة ليكون قائما على مسميات وظيفية بين وزارة السياحة وغرفة الشركات واتحاد الغرف السياحية، وهو ما يعنى استبعاد كل من ليس له صفة وظيفيه ، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الحج والعمرة يوضح كافة التفاصيل الخاصة بٱداء الشعيرتين، فى حين سيعقد اجتماعا الأحد المقبل مع مسؤلى عدة جهات، لمناقشة أزمة تاشيرات العمرة التى افتعلها السماسرة والمتضررين من بوابة العمرة المصرية.‎