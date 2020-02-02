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مدير شباب القليوبية :تطوير العمل الشبابي وجذب عضويات جديدة أهم الأولويات

الأحد، 02 فبراير 2020 07:04 م
مدير شباب القليوبية :تطوير العمل الشبابي وجذب عضويات جديدة أهم الأولويات جانب من اللقاء
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب على مستوى إدارة شباب الخانكة، والتي عقدت بنادي الخانكة الرياضي، وقد تناول الاجتماع طرح رؤية وأهداف الوزارة واتجاهات المديرية خلال الفترة القادمة وذلك من خلال المتابعات الميدانية المفاجئة للهيئات الشبابية والرياضية، وكذلك التأكيد علي ضرورة الاهتمام بطرح المساحات الغير مستغلة لتطوير العمل الشبابي والرياضي والعمل علي جذب عضويات جديدة وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وتضمن الاجتماع أيضا التأكيد على السعي الدائم لزيادة عدد المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسة والاهتمام بتنفيذ المبادرات التي من شأنها الاهتمام ببناء الإنسان، وانتهي الاجتماع بالاستماع لرؤساء مجالس الادارات لعرض المشكلات التي تواجههم والعمل علي حلها.

وحضر الاجتماع وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، وهاني أبو السعود مدير إدارة شباب الخانكة.

وفي نهاية  الاجتماع قدم أحمد الحجار رئيس مجلس إدارة نادي الخانكة تكريما خاصا  للدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، بإهداء دروع تذكارية لهما تقديرا لما يبذلان من جهد للارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وفي هذا السياق كلف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية،  لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، للقيام بجولة متابعة شملت 10 مراكز شباب بإدارة شباب طوخ بالقليوبية، وذلك استمرارا لخطة متابعة مراكز الشباب بالقليوبية وتنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف متابعة مراكز الشباب.

وشملت المتابعة مراكز شباب "كفر الجمال ، الناصرية ، دندنا ، المنزلة ، منشية مشتهر"، ووجدت جميعها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل جيد، كما تابعت اللجنة أعمال إنشاء محلات سور مركز شباب مشتهر، وأعمال الترميم بمركز شباب ميت كنانة .

كما أمر الصبروط، بإحالة العاملين بمركز شباب المنزلة للتحقيق نظرا لوجود المركز مغلق في أوقات العمل الرسمية وعدم وجود أي من العاملين بالمركز، وكذلك إحالة بعض العاملين بمركز شباب الحدادين، ومركز شباب الحصة للتحقيق لتغيبهم في أوقات العمل الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

 


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