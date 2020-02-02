مدير تعليم مطروح: مدارس المحافظة جاهزة للفصل الدراسى الثانى

مطروح – حسن مشالى

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مدارس المحافظة جاهزة واستعدت لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى، فى جميع المراحل التعليمية، بمدارس الإدارات التعليمية المختلفة، والتنسيق مع مديرى المديريات ومديرى المدارس، من أجل الاستعداد الجيد ليكون الفصل الدراسى الثانى على مستوى عالي من الانضباط وانتظام العملية التعليمية، مع العمل على تنظيم مجموعات تقوية للمواد المختلفة لمساعدة الطلاب على التفوق، وتحقيق مستويات عالية من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية، وتحقيق نسب نجاح عالية.

وقال مدير تعليم مطروح، في تصريح خاص لـ " اليوم السابع" أنه عقد اجتماعا مع الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وقيادات المديرية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق الفصل الدراسى الثانى، مؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد فى أجواء من التعاون يسودها تقدير المسئولية والإخلاص والتفانى فى العمل لتحقيق الجودة المهنية بديوان المديرية والإدارات التعليمية.

وأشاد مدير تعليم مطروح، بجهود قيادات تعليم مطروح، على مدار أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول، وتحليهم دوما بالجدية والالتزام والإخلاص، وطالبهم بضرورة استمرار هذه الروح، خلال الفترة المقبلة، بتدعيم ايجابيات الفصل الدراسي الأول، ومعالجة سلبياته بسبل قويمة ومحددة، مع تقدير المسئولية، لتحقيق عملية تعليمية متميزة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار "النيلي" إلى أنه تم التنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات من محيط وأمام المدارس، كما أعطى تعليمات لمديرى الإدارات التعليمية، لمراجعة تجهيزات المدارس وتأمينها، حرصا علي سلامة الطلاب، لافتا إلى أنه تم الإعداد لتنظيم مجموعات التقوية، فى جميع المدارس التابعة لإدارات مطروح التعليمية وفق القرار المنظم لذلك، لمساعدة الطلاب على التفوق وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ومحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وطالب مدير تعليم مطروح، الطلاب بالعزوف عن الدروس الخصوصية، والتركيز فى تحصيل العلم بالمدرسة، سواء من خلال الحصص الدراسية المخصصة للمنهج أو مجموعات وفصول التقوية المقرر تنظيمها بالمدارس، أو من خلال القوافل التعليمية التى تنظمها المديرية، بمشاركة نخبة من المعلمين وخبراء المناهح التعليمية المختلفة.