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محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية

الأحد، 02 فبراير 2020 10:21 م
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية الشيخ محمد بن زايد
وكالات

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تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالًا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الجانبان خلال الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى استعراض القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات في ليبيا على ضوء نتائج " مؤتمر برلين " الذي استضافته ألمانيا مؤخرًا

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبى، شهد ومحمد ولى الغزوانى رئيس موريتانيا، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين على هامش زيارة محمد الغزوانى للإمارات.

ونشر الشيخ محمد بن زايد صور من توقيع الاتفاقيات عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر اليوم الأحد، وعلق عليها :" شهدت وأخي محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلدينا .. ماضون في ترسيخ تعاوننا الوثيق وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات".  

هذا واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد ولد الغزوانى، رئيس موريتانيا اليوم الأحد، ووصف العلاقات الثنائية بين البلدين، أنها تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة.

ونشر بن زايد عبر تويتر، صور من استقبال رئيس موريتانيا وعلق عليها :" أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة.. ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة، وأمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، قد أكد فى سياق آخر أن أكثر من مليار إنسان حول العالم يعيشون فى بيئات غير صحية تهدد حياتهم، مشددا على أن الإمارات تسعى إلى تغيير هذا الواقع للأفضل بمواصلة التضامن والدعم.

وقال محمد بن زايد عبر تويتر:"أكثر من مليار إنسان حول العالم يعيشون في بيئات غير صحية تهدد حياتهم.. فى اليوم العالمى الأمراض المدارية المهملة الأول والذى يوافق يوم غد30 يناير.. نسعى أفراداً ومجتمعات ومنظمات وشركاء إلى تغيير هذا الواقع للأفضل بمواصلة تضامننا ودعمنا ومد يد العون لهم".


بن زايد

ابوظبى

المانيا

الامارات

انجيلا ميركل

المستشاره الالمانيه

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