محافظ كفر الشيخ: استكمال المشروعات الجارى تنفيذها بتكلفة 109 ملايين جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب بمحافظة كفرالشيخ، لافتاً إلى أن مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها بالمناطق الريفية تضمنت المناطق المخدومة والبالغ عددها 13 منطقة وعدد سكانها 2 مليون و87 ألف نسمة بنسبة 87%، والمناطق الجاري العمل بها بنسبة 4% وعدد سكانها 430 ألف نسمة بنسبة 13% "، بإجمالي المناطق الريفية بالمحافظة 13 منطقة وعدد سكانها 3 مليون و 300 ألف نسمة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم استكمال مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها بتكلفة تقديرية 109 ملايين جنيه وتضمنت "شبكات مياه سيدي سالم" المرحلة الثانية" بتكلفة 25 مليون جنيه وعدد المستفيدين يصل إلى 150 ألف نسمة، وشبكات مياه دسوق بتكلفة 3 ملايين وتخدم 50 ألف نسمة، فضلاً عن شبكات مياه قلين بتكلفة 20 مليون جنيه ويخدم 60 ألف نسمة، بإلاضافة إلى الخزانات العلوية بشبكات مياه مطوبس بتكلفة 60 مليون جنيه ويخدم 150 ألف نسمة، واستكمال شبكات مياه الحامول والبرلس بتكلفة مليون جنيه ويخدم 20 ألف نسمة ".



وعلى جانب آخر ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عدد من الملفات والموضوعات، ومشاكل الدوائر، مع أعضاء مجلس النواب، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمختصين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض محافظ كفرالشيخ، معوقات مشروعات الصرف الصحي، وموقف التنفيذ، موجهاً بسرعة إنهاء الإجراءات لصالح التنمية وخدمة المواطنين،وبحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعانى منها محافظة كفرالشيخ.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح ،مؤكداً أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ.